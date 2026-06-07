Doctora María del Carmen Velasco: trabajo por amor (+Audio)

No trabajo por premios, trabajo por amor, reitera en su diálogo con esta reportera la Doctora María del Carmen Velasco Gómez, delegada del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en Villa Clara durante más de 25 años, y quien acaba de ser laureada por una obra de entrega constante y resultados loables con el Premio Nacional de Medio Ambiente.

“Yo siempre digo que yo no trabajo por premios, yo trabajo con mucho amor, con mucha dedicación, con entusiasmo, con la mayor profesionalidad, rodeándome de las personas que conocen del tema, por tanto el premio es un momento, un hito en el camino que da deseos de seguir, me compromete, me inspira, eso es el premio, decirte que me va a cambiar es difícil ya a mi edad, yo me entrego por completo al trabajo y en este organismo me he encontrado una organización que no tiene límites, el límite lo pones tú”.

Y argumenta: “Nadie me dice del Ministerio qué debes hacer, hay leyes, reglamentos, indicaciones, pero cómo lo vas a hacer es tu inspiración, yo no tengo límites, yo hago lo que me imagino y lo que sueño, el colectivo de la delegación me acompaña y me reta, pero yo diría que en la provincia tenemos un potencial de investigadores, personas conocedoras, aniristas, productores, actores económicos, y todos son fuente de inspiración, el premio es un resultado, un estímulo, lo recibo muy contenta, porque reviso los comentarios, todos son favorables y me siento orgullosa de hacerlo, no es un premio solo a mi persona, es a un equipo, al sistema de trabajo que la provincia ha logrado implementar, gracias a todos y al organismo que me ha dado la posibilidad de hacer a la manera Villa Clara y esto ha traído resultados, favorables, pero hay asuntos por resolver, para mí, en primer lugar, los ríos de Santa Clara y el manejo de los residuos sólidos urbanos”.

El secreto está en trabajar mucho y duro, dice esta mujer incansable, que no cesa de laborar con una juventud acumulada que la hace siempre hacer cosas nuevas, como si renacieran cada instante aquellos años iniciales, cuando esta joven Doctora en Ciencias devino fundadora de los órganos del Poder Popular y de la dirección de Economía y Planificación en la provincia, y luego, hace más de dos décadas, delegada del Citma en el territorio.

En sus recuerdos, además, las enseñanzas que le transmitió la Doctora Rosa Elena Simeón, al frente del organismo nacional durante mucho tiempo.

“Cuando yo toco las puertas de personas, instituciones, lo hago con cuidado, tratando de lograr una negociación para sumar. Me pongo majadera cuando algo no me sale bien, trato de sumar a partir del convencimiento, de la importancia de lo que hacemos, soy perseverante, tú me llamas, te llamo, no me llamas, yo te llamo, no me canso. Tengo armas como los indicadores que utilizo, le demuestro a las personas con números, estás mal, no has reforestado, no usas la economía circular, no tienes permisos de vertimiento, ahora con los compromiso del programa económico social para el 2026, hemos tomado los compromisos de la secretaria del Partido con la dirección del país y a eso le ponemos ciencia, innovación y protección ambiental, y esa manera de trabajar me permite sumar; desde 1976 yo soy fundadora del Poder Popular, y de la Dirección de Economía y Planificación; eso era lo que atendía en el gobierno, mi tarea ha sido unir voluntades, eso fue lo que Rosa Elena me dijo cuando entré al organismo: María, la ciencia se gestiona, es unir voluntades a un objetivo común que es que la ciencia lleve al desarrollo sostenible, esa es tu meta y hacia ahí tienes que llevar tu gestión, soy incapaz de decirle a un científico tienes que hacer, le digo, profe, ¿puede ayudarme?, los respeto y esa forma de hacer las tareas me ha dado oportunidades y resultados”.

Doctora María del Carmen Velasco: trabajo por amor.

Defender el medio ambiente es defender el futuro, la vida, dice con una convicción inmensa.

“Yo creo que no es magia, es obligación, estamos defendiendo la vida, ¿Qué mayor motivación voy a tener?, con energía, combustible, tenemos que buscar alternativas para proteger los recursos naturales y aminorar la contaminación, ahora no puede haber inversiones nuevas, pero sí podemos hacer gestión de procesos de manera más efectiva y segura, hoy hacemos un trabajo para identificar acciones en cualquier circunstancia, la circularidad es el camino del éxito, cero desechos, aquí tenemos que buscar las vías con energías renovables, buscar el talento en esa potencialidad de personas preparadas con las cuales contamos, esa es la magia, estamos defendiendo las futuras generaciones, la vida”, subraya.

Hoy la Doctora María del Carmen Velasco agradece “a Rosa Elena, me enseñó a trabajar, cuando empecé aquí en el año 1998 yo era Doctora, pero nunca había dirigido ciencia y medio ambiente, yo había dirigido la economía y ella me dijo que era lo mismo, y me di cuenta en el camino, también he contado con el respaldo del Partido y el Gobierno en Villa Clara, en estos 50 años que he dedicado a esta vida he tenido el apoyo de los organismos, todas las formas productivas, mis hijos que me alientan, mi colectivo, amigos y eso me llena de satisfacción a todos ellos se los debo”.

Todavía con lógicas insatisfacciones, la Doctora María, como muchos la conocen, asegura que falta mucho por hacer para salvaguardar el entorno, el mundo en que vivimos, que es nuestra casa grande, afirma.

“Para nosotros, la condición de destacado por el Día del Medio Ambiente ha sido compleja, hemos tenido incomprensiones, elementos que no han salido como esperábamos, inversiones que dolorosamente no han terminado, esas son las cosas malas; pero hemos logrado cosas buenas, por ejemplo en la Tarea Vida, excepto en las inversiones dedicadas a viviendas, en el resto de los compromisos de la producción de arroz, uso de los sistemas de riego y drenaje, mejora de las tecnologías, el cuidado de la zona costera, en la cayería noreste hemos logrado reconocimientos ambientales, hemos transitado en los organismos priorizados a una mayor gestión empresarial, un trabajo unido con la ONURE para el uso de las energías renovables, y en la prioridades que hemos incorporado en este tema, tenemos el uso del biogás, asimismo, una tecnología para la generación a partir de desechos forestales y eso forma parte del éxito del 2025, yo diría que el 2025 se distinguió por el trabajo para la educación con las nuevas generaciones, el trabajo con las comunidades y vínculos con los territorios con avances satisfactorios, un compromiso de los organismos para transformar su conducta y un gran apoyo de la dirección del Partido y el Gobierno que nos da fuerzas para que en esta compleja situación podamos hacer cosas, y vamos avanzando, el secreto del destacado es no detenerse nunca”.

En el año del centenario de Fidel la condición de provincia destacada otorgada nuevamente a villa clara es para esta mujer un incentivo más para seguir adelante, y como ella misma afirma, no detenerse por el desarrollo de su territorio amado.

“Para nosotros ser destacado por el día de la ciencia y el día del medio ambiente es un compromiso y reto hacia el futuro, Fidel ha sido el científico mayor y el gestor ambiental más revolucionario que ha tenido este país, todo lo que tenemos en la ciencia, tecnología y medio ambiente se lo debemos a esa visión del Comandante, y más en Villa Clara, donde la ciencia se llama Fidel”.