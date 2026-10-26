Diversificación agrícola en la agenda villaclareña

En un encuentro con los mayores productores de coco del país en el Museo de la Agroindustria Azucarera de la comunidad de Reforma, en el municipio de Caibarién, José Ramón Machado Ventura, Comandante del Ejército Rebelde, llamó a potenciar este cultivo y su posterior procesamiento.

Al dirigirse a los presentes, Machado Ventura sostuvo que la eficiencia constituye la premisa fundamental para escalar la producción a nivel nacional, mediante el aprovechamiento de la sabiduría de los campesinos experimentados y el rigor técnico necesario para mejorar los rendimientos de cada hectárea.

En el ámbito educacional, el anteproyecto de la Ley de Educación se analizó en Santa Clara durante una consulta especializada que congregó a directivos, metodólogos y docentes de la central geografía, y a funcionarios de los ministerios de Educación (Mined) y de Educación Superior; la propuesta legislativa articula todos los subsistemas formadores del país mediante novedades como el uso regulado y seguro de las tecnologías, la evaluación de la calidad pedagógica, el reconocimiento de aprendizajes por distintas vías y la opción de captar financiamientos complementarios, con énfasis en la inclusión y los ajustes para personas con necesidades educativas especiales.

La doctora Margarita McPherson Sayú, metodóloga del Mined, explicó que el instrumento legal integrará en un solo cuerpo la dispersión jurídica existente en la materia, lo que permitirá una mayor coherencia y aplicabilidad de las normas educativas.

Asimismo, la filial del Fondo Cubano de Bienes Culturales en Villa Clara y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas recibieron el Premio Coralillo, galardón que concede la Sucursal Artex a entidades sobresalientes en la promoción y salvaguarda de la identidad nacional; la entrega tuvo lugar en el Patio Bar del Centro Cultural El Bosque durante las celebraciones por el Día de la Cultura Cubana.

El gerente general de Artex en la provincia, Jorge Luis Santana Porto, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que la distinción a la academia universitaria y al sector artesanal simboliza la articulación indispensable entre instituciones estatales para defender los valores más autóctonos de la nación frente a los desafíos del escenario contemporáneo.

Con la entrega de los Premios Provinciales de Cultura Comunitaria 2026 y la puesta en escena de la gala artística “Con un poco de amor”, Villa Clara conmemoró el Día de la Cultura Cubana en la Sala Caturla de la Biblioteca Provincial Martí, fecha que recuerda el histórico 20 de octubre de 1868, cuando se entonaron por primera vez las notas del Himno de Bayamo.

El lauro en la categoría de Personalidad recayó en Miguel Mederos Acosta, director de la Casa de Cultura Luis Jorge León de Quemado de Güines, profesional con más de cuatro décadas de consagración pedagógica a la instrucción teatral comunitaria y de reconocida labor internacional en naciones como Nicaragua y Venezuela; en el apartado de Institución o Agrupación se confirió el galardón al grupo de creación plástica infantil La Tropa de Quintero, de la Casa de Cultura Jorge Arche Silva del municipio de Santo Domingo, colectivo destacado por integrar a niños en situaciones de discapacidad y transformar el entorno visual de escuelas y barrios mediante murales colectivos.

Por otra parte, la distinción correspondiente a Proyecto premió la sostenida trayectoria de la iniciativa santaclareña Belleza y Arte, experiencia que articula diversas manifestaciones creativas para enriquecer la espiritualidad popular en zonas residenciales de la capital provincial, con lo que Villa Clara ratifica el valor de la cultura comunitaria como pilar de la identidad y la cohesión social.