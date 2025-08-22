Díaz Canel en Villa Clara: Presidente cubano aprecia exposición fotográfica dedicada a Fidel

Cuando el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llegó este viernes a la Cabaña de Trabajo del Comandante en Jefe Fidel Castro en Villa Clara, detalladamente restaurada con motivo del cumpleaños del líder histórico de la Revolución, se produjo uno de los instantes más emotivos de su visita.

La Cabaña de trabajo del Comandante en Jefe en Villa Clara, fue concebida por idea de Celia Sánchez Manduley y el dirigente partidista Arnaldo Milián, en el año 1968 y recibió a Fidel en disímiles oportunidades durante la década del 70.

Aquí el Comandante tomó importantes decisiones relacionadas con las obras hidráulicas en la entonces provincia de Las Villas, entre ellas, la presa Lebrije.

El inmueble tenía anexo, la guarnición, un espacio habilitado para el descanso de la seguridad personal.

Este 13 de agosto, con motivo del 99 cumpleaños de Fidel, el histórico escenario, acogió el lanzamiento de la campaña de actividades que tendrán lugar en esta central geografía por su centenario.

En su proceso de restauración participaron 15 empresas y entidades, así como 11 grupos de creación pertenecientes al Fondo Cubano de Bienes Culturales en predios villaclareños.