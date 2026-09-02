Vivian Martínez de la Vega: Carisma, liderazgo y distinción en una sola mujer (+Audio)

Con entrega y distinción, ha promovido iniciativas de agricultura circular como De la Granja a la mesa, en el Hotel La Granjita de Cubanacán en Santa Clara.

Su gestión ha tejido alianzas estratégicas con la academia y otros actores sociales, junto a jornadas de capacitación continua para elevar las competencias de directivos, especialistas y trabajadores.

Todo ello con un enfoque de sostenibilidad y responsabilidad ambiental que convierten a la unidad que dirige (UDI) en un referente nacional.

Estos méritos tangibles, incluyen más de 60 resultados científicos del colectivo en el 2025 y 22 servicios científico técnicos al sector empresarial.

Todo ello, junto a su dedicación y compromiso al centro del país, le permitieron a Vivian Martínez de la Vega ser seleccionada en 2026, Mejor Cuadro del Turismo a nivel nacional. Un galardón que congratula más de dos décadas de entrega al gremio.

Este reconocimiento, que se suma a la distinción Rafael María de Mendive, recibida también en 2026 por su excelencia probada en la docencia y la gestión del conocimiento, constituye el reflejo de una obra dedicada a impulsar la ciencia y la innovación, como motores del desarrollo turístico en Villa Clara y en todo el país.

La trayectoria de la Doctora Martínez de la Vega se inscribe, además, en un contexto de creciente liderazgo femenino en el turismo cubano.

Actualmente, las mujeres representan una parte significativa de la fuerza laboral del sector en la provincia, y su participación resulta decisiva en áreas estratégicas como la sostenibilidad, la gestión del conocimiento y la innovación.

Desde la coctelería sostenible hasta la cocina de aprovechamiento y la implementación de prácticas que protegen el Medio Ambiente, las mujeres villaclareñas demuestran que la ciencia y la innovación son fundamentales para construir un turismo más inclusivo, competitivo y preparado para el futuro.