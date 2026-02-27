Destacan experiencias en cambio de matriz energética en Villa Clara

«Continuaremos con nuestros aportes sin pedir nada a cambio», dijo Subit, y destacó que desde el mes de octubre 45 productores de la provincia contribuyen a la reparación y mantenimiento de más de 22 salas del Hospital Pediátrico José Luis Miranda, de Santa Clara.

«Nuestra empresa también trasciende por su independencia energética, todos los procesos productivos se sostienen con energías alternativas, lo que nos permite dejar de consumir cada mes entre 10 y 12 megawatt-hora», aseguró.

Pedro Alberto Seijo Sánchez, coordinador del Ministerio de Industrias en Villa Clara, explicó que ya en 12 policlínicos del territorio funciona parte de la tecnología donada por la familia tabacalera, e informó que se culminará el montaje del resto de los módulos en el transcurso del mes de marzo, junto a otros 189 kits de 2 kilowatts asignados a la provincia para instituciones de la salud, bancos y otros centros de impacto social.

«Es un esfuerzo enorme que hacen especialistas y técnicos de varias empresas, debido a las limitaciones con el combustible, incluso varios de ellos se mueven en sus propias bicicletas para instalar los sistemas fotovoltaicos», afirmó.

Y añadió Seijo Sánchez: «Ya logramos montar esa tecnología en las casas de 17 niños villaclareños, pacientes conectados a un dispositivo médico que requiere electricidad para su funcionamiento».