Destacan atención a pacientes afectados por chikungunya en Villa Clara

Así expresó el doctor Ariel Rodriguez Pino, especialista en Medicina Física y Rehabilitación, que junto a expertos en Medicina Interna y Reumatología tratan allí a los aquejados.

La unidad, que forma parte de las 37 áreas de salud del territorio, está ubicada en Santa Clara, capital de la provincia.

El experto explicó que la consulta va destinada a pacientes con más de 20 días de contraer este tipo de arbovirosis y que origina a la inmensa mayoría dolores y rigidez articular u otras secuelas. «A veces son neurológicas, por lo que solicitamos la asistencia de especialistas de esa rama», aclaró.

Dijo que en su mayoría requieren de la fisioterapia y le indican ejercicios, termoterapia, hidroterapia, o las ventosas. Al decir de los que requieren de estas últimas son “benditas” por el alivio que les origina.

La terapia con ventosas atrae la sangre a la superficie de la piel y de manera natural logra la rehabilitación del afectado.

Me explicó que el 30% de rehabilitados, en cerca de 4 meses puede parecer bajo, pero hay que tener en cuenta que el chikungunya tiene sus recaídas, por lo que valoran de positiva las altas médicas.

El policlínico “Santa Clara” fue el primero en iniciar este proceder en la provincia.