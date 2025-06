Después de tanto tiempo y tanta tempestad, Che, vivo como no lo querían (+Audio)

¿Qué misterio tiene el Comandante Ernesto Che Guevara que está en todas partes? De solo mencionar su nombre, los mayores se disputan el privilegio de haber coincidido con uno de los hombres más grandes que ha dado la historia americana; mientras los más jóvenes hablan del Che con el sano orgullo de que algo extraordinario les pertenece.

Esa relación, y el ejemplo que emana de su figura, es la que motiva la llegada cada año, a Santa Clara, de miles de personas que vienen de todas partes hasta el Complejo Escultórico donde son custodiados sus restos y los de sus compañeros en la guerrilla boliviana, para rendirles el tributo que merecen.

Nicolás Guillén, con la luz maravillosa de su poesía, escribió, frente a la certeza de la muerte del Che en tierras bolivianas, aquellos versos estremecedores en los que decía: «No porque hayas caído/ tu luz es menos alta. / No por callado eres silencio/ y no porque te quemen, / porque te disimulen bajo tierra, / porque te escondan / en cementerios, bosques, páramos, / van a impedir que te encontremos, / Che Comandante, / amigo. / Estás en todas partes, / vivo, como no te querían».

Tras su muerte, el 9 de octubre de 1967, nació un mito. Su retrato fue enarbolado por los manifestantes en París y en Berlín, en Roma o en Río de Janeiro. Su rostro, ligeramente melancólico, decoró innumerables habitaciones de estudiantes. Se convirtió, para toda una generación, en el símbolo del guerrillero constructor de una nueva sociedad; y su famoso slogan: «Crear, dos, tres, muchos Vietnam» fue una especie de credo para millones de personas en todo el mundo.

Quien se calificó a sí mismo como un Quijote que otra vez sentía bajo sus talones el costillar de Rocinante, y volvía al camino con la adarga al brazo, encontró en la acción transformadora de la Revolución el sentido esencial de su existencia y, por esa causa, definió que ser revolucionario era alcanzar el escalón más alto de la especie humana.

En su figura se resumieron muchos valores de lo mejor del género humano. Destacó en él la admiración, coincidencias y lealtad con Fidel, quien con razón calificó al Guerrillero de América como «el más extraordinario de nuestros compañeros de revolución».

Por eso, y porque lo conoció mejor que nadie, el Comandante en Jefe no dudó en afirmar que el «Che ha continuado librando y ganando más batallas que nunca, y su rostro diverso, pero igual de luminoso, se ha convertido en bandera de lucha; y sus ideas han devenido consignas, convicciones e himnos para gritar aspiraciones o cantar sueños y realidades».

Al rememorar, entonces, la proeza, el actual Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó: «La epopeya que escribiera el comandante Ernesto Guevara y su pequeño pero aguerrido ejército en los 11 meses de campaña en Bolivia, conmueven todavía a los hombres y mujeres sensibles de todo el mundo. Sin rendirse, después de una heroica resistencia, herido e inutilizada su arma, pudo ser capturado. Al asesinarlo, no se detuvieron sus captores ante la dignidad y decoro de su estirpe revolucionaria; mas, de aquellos asesinos la historia solo recuerda su cobardía; en cambio, el ejemplo colosal del Che perdura y se multiplica cada día».

Su sencillez, sinceridad, compañerismo, su temeraria disposición para hacer siempre los trabajos más difíciles, su prestigio como jefe y artista de la guerra revolucionaria, y su disposición de luchar hasta vencer o morir por la libertad de los pueblos, convirtieron a Guevara en un referente universal.

A pesar de las campañas difamatorias y del esfuerzo por borrar su ejemplo de la mente de millones de personas en el mundo, el Che no ha muerto como querían sus asesinos. Su figura se agiganta en el tiempo cuando nuevas generaciones de cubanos, al crecer bajo su signo y el de su legado, lo asumen como paradigma.

Cuánta razón asistía a Fidel aquel 17 de octubre de 1997, cuando, al recibirlo en Santa Clara, expresó: «Veo al Che y a sus hombres como un refuerzo, como un destacamento de combatientes invencibles, que esta vez incluye no solo cubanos, sino también latinoamericanos que llegan a luchar junto a nosotros y a escribir nuevas páginas de historia y de gloria».

¿QUÉ TIENE QUE DECIRNOS EL CHE?

No es un secreto que Cuba vive hoy uno de los momentos más trascendentales de su historia. A la crisis global generada tras la pandemia se ha unido el recrudecimiento de una política de asfixia que pretende doblegar a un pueblo que, a pesar de las carencias de todo tipo, no se resiste a perder su soberanía e independencia.

Es en este contexto en que resurge con fuerza la figura del Che. Ante la dura realidad, en que muchos de los valores se han resquebrajado, cabría preguntarse: ¿qué haría el Che en estos momentos de complejidades ideológicas? ¿Qué pensaría del hombre nuevo que asumió en su persona y en sus actos?

En la carta dirigida a Carlos Quijano, y publicada en el semanario Marcha de Montevideo, el 12 de marzo de 1965, conocida luego como El socialismo y el hombre en Cuba, el héroe de la Batalla de Santa Clara decía: «El socialismo es joven y tiene errores. Los revolucionarios carecemos, muchas veces, de los conocimientos y la audacia intelectual necesarias para encarar la tarea del desarrollo de un hombre nuevo por métodos distintos de los convencionales, y los métodos convencionales sufren de la influencia de la sociedad que los creó».

¡Cuánta verdad y actualidad en esa idea! Como ya había advertido Fidel, en enero de 1959, en lo adelante todo sería más difícil, como ciertamente ha ocurrido. Pero, en medio de tantas adversidades, surge una vez más la figura inmaculada del Che para irradiar optimismo y fe en la victoria, para advertir que «al imperialismo no se le puede dar ni un tantico así», y para confirmarnos que las fórmulas para el triunfo son y serán siempre la unidad y la defensa de las ideas, la ejemplaridad de quienes dirigen, además de la moral y la decisión de entregarlo todo por el bien de la Patria.

Como dirigente y como ministro, el Che fue capaz de aplicar nuevos métodos de dirección, de comprometer a sus subordinados con su ejemplo y con un riguroso sistema de control y de disciplina. A los jóvenes les pidió frescura, dinamismo, atrevimiento, osadía, y los llamó a estar en la avanzada de todos los procesos; una idea que hoy cobra más vigencia que nunca.

En la figura y el ideario del Guerrillero Heroico hay muchas claves para entender la manera de enfrentar los múltiples desafíos de hoy.

Si en verdad queremos ser como el Che, a él debemos acudir siempre que haya un peligro o deba tomarse una decisión difícil; en los momentos de vacilación ante una tarea o cuando queramos clarificar en la conciencia lo que significa estar a la altura del pueblo.

El hombre que no dejó a sus hijos ni a su mujer nada material, que rechazó prebendas y adulonerías, que fue el primero en los trabajos voluntarios y en todos los instantes de peligro que vivió el país, como fiel discípulo de Fidel, nos advierte a cada momento que ser revolucionario es una condición que se gana con la ejemplaridad de cada día.

Lo que no debemos permitir nunca es que esa frase, en la que nos educaron desde niños, se convierta en una consigna vacía, en una simple repetición de palabras. «Seremos como el Che» tiene que asumirse por compromiso, por inspiración, por convicción, si de verdad queremos darle contenido a la exhortación de llegar a su altura.

Asumir como nuestro su ejemplo es también un juramento de no rendirnos jamás ante las adversidades. En el quehacer diario está la posibilidad de escribir nuestra propia historia, que es lo mismo que estar a su altura.