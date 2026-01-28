Desfile martiano para rendir homenaje al Apóstol en Santa Clara (+Fotos)

CMHW
Fotos: Ramón Barreras Valdés y Ana Laura Mesa.

Ana Laura Mesa

Miércoles, 28 Enero 2026 11:32

Santa Clara amaneció este 28 de enero llena de colores, con el tradicional desfile martiano, que cada año convoca a estudiantes, trabajadores y familias para rendir homenaje al Apóstol de la independencia cubana.

La cita, que reafirma la vigencia del ideario de José Martí en la formación de valores y en la defensa de la identidad nacional, adquiere este 2026 un significado especial: se enlaza con la conmemoración del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución Cubana.  

En esta celebración, los protagonistas más pequeños tienen su espacio: pioneros de círculos infantiles, de la enseñanza primaria, secundaria y especial hacen cobrar vida a los personajes de La Edad de Oro mediante sus disfraces.

En imágenes, captadas por Ramón Barreras Valdés y Ana Laura Mesa, el homenaje al Héroe Nacional en la capital villaclareña.