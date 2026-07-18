Desde Villa Clara un 26 de Julio dedicado al pueblo (+Audio)

Ambos territorios, seleccionados como sedes destacadas en Villa Clara, han orientado sus esfuerzos hacia la solución de los problemas más acuciantes de sus comunidades, con un enfoque que privilegia la participación ciudadana, la articulación entre el sector estatal y las formas de gestión no estatal, y la búsqueda de alternativas originales para enfrentar las dificultades.

Según explicó Odelvis Luis Vázquez, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Caibarién, la jornada estará consagrada fundamentalmente a los hombres y mujeres del territorio, a su espíritu de lucha, a su creatividad para encontrar salidas y a su entrega cotidiana; la intención es poner el acento en las obras que realmente impactan en la calidad de vida de los caibarienenses, más allá de los números y las estadísticas.

Para aliviar la crítica situación del abasto de agua, la localidad ya cuenta con dos nuevos pozos en funcionamiento y se trabaja en la instalación de una tercera bomba; el depósito de almacenamiento, que permanecía inactivo desde hacía tiempo, fue sometido a una restauración integral y ahora se encuentra en proceso de puesta en marcha, con la sustitución de válvulas y la reparación de fugas para optimizar el flujo hídrico.

En el frente de las telecomunicaciones, la planta principal de Etecsa dispone ya de un sistema de paneles solares en periodo de pruebas, y en fecha próxima se colocará otro en la zona de Van Troi para ampliar la cobertura, lo que evidencia la voluntad de avanzar hacia un modelo más sostenible y eficiente en la prestación de los servicios básicos.

Dentro de las obras de mayor significación, destacó, se encuentra la restauración de la escuela primaria Fructuoso Rodríguez, un inmueble con una fuerte carga histórica al haber funcionado como cuartel de la tiranía; su recuperación no solo devuelve un plantel educativo, sino que también restituye a la colectividad un sitio cargado de memoria.

Asimismo, se levanta un poliservicio en Van Troi II, un espacio multiusos que agrupará consulta médica, farmacia, tienda de abasto, punto de leche, panadería, mercado laboral y sucursal bancaria, en respuesta al desarrollo urbano y a las exigencias de las nuevas edificaciones residenciales.

En el ámbito agropecuario, se prevé la reapertura de tres puntos de venta gestionados por los propios agricultores y la puesta en marcha de un sistema de irrigación en el área productiva de Dolores; además, se ejecutan perforaciones de pozos tanto para los habitantes como para instalaciones de alta sensibilidad social, como la funeraria.

En cuanto al transporte, se sumarán cinco vehículos eléctricos y un coche funerario, y se pondrá nuevamente en funcionamiento la fábrica de ataúdes, con lo que se completa un circuito de mejoras que va desde la generación de bienes hasta los servicios más sensibles.

Un elemento relevante del plan es el impulso a las alianzas productivas entre el Estado y los nuevos actores económicos; Villa Caoba, de la Empresa de Alojamiento Brisa del Mar, en alianza con el proyecto local Sabor a Mar, abrirá su primera fase el 13 de agosto; el restaurante San Pascual, hoy reconvertido en Casa del Pescador, es resultado de la cooperación entre Comercio y Gastronomía y la Empresa Pesquera Industrial.

Estas sinergias, expresó el líder partidista, demuestran que el trabajo conjunto entre instituciones puede multiplicar los recursos y generar ofertas novedosas para el disfrute de todos.

La Plaza del Malecón, totalmente rehabilitada, acogerá el acto central y ya se ha convertido en un punto de encuentro juvenil con animación musical y opciones de consumo; el Grill Bahía, que funciona sin interrupción gracias a la energía fotovoltaica, y el Complejo Mar Azul, articulado con la mipyme Renpez, ofrecen ahora alternativas que incluyen discoteca, heladería, restaurante y acceso a la playa.

De igual modo, la antigua discoteca El Rumbo se ha transformado en un espacio recreativo dirigido a los más pequeños y a los jóvenes, con juegos de mesa, ping-pong, billar, consolas de video, así como venta de juguetes, helados y golosinas a precios reducidos, todo ello en un ambiente libre de alcohol, fomentando así un entretenimiento sano y en familia.

El intendente Jorge Luis Ferrer Espinosa señaló que el reconocimiento como municipio sobresaliente en la provincia les ha dado un nuevo impulso para continuar elevando la calidad de los servicios.

La celebración principal, programada para el 22 de julio, vendrá acompañada de la puesta en marcha de una sala de Geriatría en el Hospital Municipal 26 de Diciembre, con 10 camas y profesionales capacitados, atendiendo así una demanda prioritaria de una población que se encuentra entre las más envejecidas de la región central.

En el ámbito comercial y gastronómico, el Mercado de la Plaza ha sido remozado en cooperación con el proyecto Maranatha, y ofrece ahora servicios de preparación de alimentos, venta de artículos de primera necesidad, embutidos, reparación de ordenadores, fotocopias e, incluso, baños públicos en pleno centro histórico, todo ello con una fuente de energía renovable de 25 kilovatios para la recarga de teléfonos móviles.

La pizzería Etna, en colaboración con el proyecto de desarrollo local Redma, reabrirá sus puertas con todas sus prestaciones y la rehabilitación de su piscina; Alexander Medina Sánchez, representante del proyecto, confirmó que las labores avanzan a un 70 por ciento y que la intención es concluirlas entre el 20 y el 22 de julio.

Otra de las novedades será la inauguración de la minindustria Octava Villa, adscrita a la empresa agroindustrial municipal y respaldada por el proyecto internacional ALAS; Daily Bello Carbonar, su administradora, explicó que contará con tres áreas fundamentales: procesamiento de frutas y hortalizas, beneficio de viandas y matadero, lo que contribuirá a dinamizar la producción alimentaria local.

En Remedios comprenden el acondicionamiento de bodegas, la refacción de un cabaret y un centro social en el Consejo Popular de General Carrillo, y la organización de una feria agropecuaria, comercial y cultural, que incluirá reconocimientos y una gala artística en horario nocturno.

Caibarién y Remedios se preparan para vivir el 26 de Julio con el latido del pueblo, demostrando que, aun con las carencias propias del momento, el trabajo coordinado, el ingenio y la voluntad colectiva logran cambiar realidades y dar soluciones concretas a las inquietudes de la gente.