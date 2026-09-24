Desde Remedios, una mirada al trabajo social



La visita forma parte del proceso de rendición de cuenta de la labor desarrollada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de cara al Octavo Periodo Ordinario de Sesiones de la X Legislatura, y permitió acercar el análisis parlamentario a escenarios concretos donde se materializan las políticas públicas.

Las parlamentarias, integrantes de las comisiones permanentes de Atención a los Servicios y Órganos Locales del Poder Popular, recorrieron áreas de la zona de defensa de El Carmen y San Salvador, donde pudieron conocer de primera mano el trabajo que realizan los trabajadores sociales.

En estos espacios también se constató la atención a situaciones sociales que requieren seguimiento desde la comunidad, en momentos en que el territorio enfrenta, además, afectaciones asociadas a la avería del transformador eléctrico que abastece parte de la zona desde el pasado sábado.

Más que observar resultados, el recorrido permitió intercambiar sobre la manera en que las estructuras locales identifican problemas, acompañan a las familias y articulan respuestas desde el territorio.

Empleo, economía y prevención: asuntos sobre la mesa

En la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social las diputadas sostuvieron un intercambio sobre asuntos vinculados directamente con las políticas que atiende el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La política de empleo y su relación con las formas de gestión no estatal constituyó uno de los puntos de análisis, junto con las transformaciones económicas contempladas en el eje 8, particularmente aquellas relacionadas con las denominadas Transformaciones 67.

También se examinó la política de prevención, atención y transformación social, con énfasis en el funcionamiento de los grupos de prevención y en la labor de la comisión encargada de atender las políticas sociales.

Durante el recorrido por la institución se apreciaron condiciones de limpieza, organización y cuidado de los espacios, elementos que también forman parte de la calidad de los servicios que se brindan a la población.

Otro de los puntos visitados fue el Hogar de Ancianos 1 de Remedios, escenario especialmente vinculado con las políticas de atención social y el cuidado de las personas adultas mayores. Allí, el intercambio permitió acercar la mirada de las diputadas a la realidad cotidiana de quienes reciben atención en la institución y a las condiciones en que los trabajadores desarrollan su labor.

El territorio como espacio de diálogo

La visita a Remedios no se limitó a comprobar el cumplimiento de determinadas tareas. El recorrido permitió identificar experiencias, dificultades y asuntos que requieren seguimiento, al tiempo que acercó a las representantes del órgano legislativo a los espacios donde las políticas sociales adquieren una expresión concreta.

Ese contacto directo constituye uno de los propósitos de estos intercambios: llevar al ámbito parlamentario las preocupaciones y experiencias que surgen desde los municipios y, a la vez, favorecer que la población conozca el trabajo desarrollado por sus representantes.

En Remedios, empleo, prevención, atención social, funcionamiento de las estructuras locales y calidad de los servicios formaron parte de una misma conversación: la de cómo responder, desde el territorio, a las necesidades de la población.

El desafío ahora está en que ese intercambio trascienda la jornada de visita, genere seguimiento y mantenga abierta la conversación entre las instituciones, los diputados, los trabajadores y la ciudadanía.