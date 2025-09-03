Desde Encrucijada continúa el impulso a la producción arrocera

Autoridades provinciales, encabezadas por la primera secretaria del Partido en Villa Clara, Susely Morfa González, constataron el desarrollo agroindustrial del territorio para potenciar la producción agrícola y reducir la dependencia de importaciones.

El impulso a la producción arrocera en Encrucijada se centra en la mejora de la infraestructura agrícola y el apoyo directo a los campesinos, con el objetivo de lograr la siembra de más de 2000 hectáreas de arroz en la actual contienda de invierno.

Este esfuerzo se alinea con los planes del país para fortalecer la seguridad alimentaria mediante el aumento de la producción nacional de alimentos básicos.

Susely Morfa González expresó: «Encrucijada desempeña un papel clave en la estrategia nacional de soberanía alimentaria. La optimización de recursos hídricos y el uso de semillas de alto rendimiento son fundamentales para elevar la producción arrocera».

Aún en medio de una prolongada sequía, el polo arrocero de Piñón, en el municipio villaclareño de Encrucijada, cumple los planes previstos para la actual cosecha del cereal, y al mismo tiempo, no se detiene la siembra del grano en todas las formas productivas.

Yanelis Saborido Pérez, directora de la Empresa Agroindustrial de Granos Emilio Cordoba explicó que han recuperado áreas cultivables y modernizado los sistemas de riego, lo que mejora la eficiencia en los procesos de siembra y cosecha.

Encrucijada, #VillaClara! 🌾 Con más de 2000 hectáreas de potencial siembra arrocera, este municipio es clave para nuestra #SoberaníaAlimentaria.

Por su parte la primera secretaria del Partido en Villa Clara añadió: «La integración de los productores, las autoridades y las instituciones en Encrucijada refuerza el compromiso de Cuba con la autosuficiencia alimentaria, un objetivo prioritario para el desarrollo del país».