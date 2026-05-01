CMHW
Cubatur Villa Clara promocionará este sábado feria de oportunidades hoteleras

Cubatur Villa Clara promociona feria de oportunidades hoteleras

Mailé Hernández Grave de Peralta

Viernes, 01 May 2026 18:38

La agencia de viajes Cubatur, en Villa Clara, invita al público a participar en una nueva edición de su Feria Outlet Gaviota, un espacio concebido para que las familias y los viajeros nacionales accedan a reservas hoteleras con ofertas especiales. 

Noelvys Herrera Cruz, especialista principal de la agencia en el territorio, informó que la cita principal será este sábado 2 de mayo. 

Los puntos de venta estarán ubicados en el Parque Vidal de Santa Clara, en el municipio de Placetas, y en el buró principal de la entidad, situado al lado del conocido Dinos Pizza, en la ciudad de Santa Clara. 

Durante la jornada, un equipo de promotores especializados atenderá a los interesados, brindando asesoría sobre las diferentes experiencias y alojamientos disponibles en la cadena Gaviota y otros alojamientos del país como Cubanacán,  Gran Caribe,  Varadero y Trinidad. Además, la agencia recuerda que mantiene abiertos sus burós de servicio durante toda la semana en ambas localidades. 

Los números de contacto son: para el buró Santa Clara, el 42208980; para Placetas, el 53666946; y atención directa por el 53719049. 

Noelvys Herrera Cruz añadió que el próximo sábado 9 de mayo también habrá ofertas especiales, pero la invitación principal es para este fin de semana. 

Una opción más para planificar sus vacaciones o su descanso, con el respaldo de Cubatur y las facilidades del verano.