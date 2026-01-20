Cuba y Venezuela: un latir por dos patrias

Pero también avivó la marea de hermandad entre dos pueblos unidos por las aguas cálidas del mar Caribe, los ideales latinoamericanistas de Simón Bolívar y José Martí, y la concreción de tales anhelos con las revoluciones guiadas por los comandantes Fidel Castro Ruz y Hugo Chávez Frías.

El ataque militar de Estados Unidos a la República Bolivariana de Venezuela, el pasado 3 de enero, desató olas de repudio a la agresión imperialista sobre una nación soberana, y dejó un saldo de al menos 100 muertos y una cifra similar de heridos, en franca violación del Derecho internacional.

Maritza, Luis y Dalia ejercen profesiones distintas, pero los une el amor por la tierra de la que llevan «su luz y su aroma en la piel»: Venezuela. Los recuerdos de Zulia, Caracas, Valencia, Miranda y Táchira permanecen vivos en estos cubanos que durante años recibieron la atención, el cariño y la fraternidad de su pueblo.

También fueron testigos de jornadas de consternación, admiración y repudio por el brutal acto en el cual ofrendaron su vida 32 cubanos, que esta semana regresaron al abrazo de la patria.

Maritza Isabel Prado Gallardo, gloria deportiva, en dos ocasiones cumplió misión en la República Bolivariana de Venezuela. Sobre esa experiencia, comenta: «Me encontraba allá cuando falleció el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Fue un golpe duro para Venezuela, Cuba y toda América Latina, pero unió más a nuestros dos pueblos». Por estas vivencias, rechaza la intervención militar al hermano país y el vil asesinato de los patriotas cubanos, así como el de los demás caídos en el enfrentamiento.

Luis Barrios Ravelo, máster en Ciencias de la Enfermería, atesora innumerables recuerdos de la patria de Bolívar. Durante dos años caminó las llanuras de Miranda para atender a personas muy humildes. «De Venezuela traje a Cuba hermosos recuerdos. Por eso considero que es un acto criminal lo ocurrido allí, con tantas pérdidas de seres humanos; entre ellos, los 32 cubanos que demostraron, una vez más, la valentía y convicción de nuestro pueblo».

El enfermero Luis Barrios Ravelo caminó durante dos años por las llanuras de Miranda para atender a personas muy humildes. (Foto: Cortesía del entrevistado)

Hace apenas unos meses regresó de la nación sudamericana la periodista Dalia Reyes Perera, quien reseñó para la Radio cubana, por cerca de dos años, el quehacer de las diferentes misiones cubanas.

«Venezuela duele. Duele mucho, como duelen la América y el mundo de hoy, donde se imponen la prepotencia y el odio. Quienes conocemos ese país sabemos muy bien de la generosidad de los venezolanos, su bondad y amor, de ese cariño que reparten por doquier, de su alegría infinita y agradecimiento por los lazos indisolubles entre las patrias de Martí y Bolívar, y entre Chávez y Fidel; por una cooperación de tantos años que nos ha hecho hermanos. Solo siento tristeza y consternación por lo sucedido», confiesa Dalia.

La periodista Dalia Reyes Perera siente tristeza y consternación por lo sucedido en Venezuela. (Foto: Cortesía de la entrevistada)

«Pero tengo la certeza de que esta es solo una página triste de la historia latinoamericana. Hoy me siento con más razones al lado de los que aman y fundan en esta patria que es América y que es humanidad», agrega. Y evoca entonces las palabras del Apóstol: «A pedir vengo a los hijos de Bolívar un puesto en la milicia de la paz».

El Dr. Juan José Pulido López, jefe de la misión médica cubana en Argelia, permaneció en Venezuela desde diciembre de 2004 hasta marzo de 2011. Desde el estado de Táchira se desempeñó como coordinador de la misión Barrio Adentro en la frontera con Colombia, y después lo hizo a nivel nacional, con Barrio Adentro II.

En el 2005 recibió, de manos del presidente Hugo Chávez Frías, la orden Francisco de Miranda de primera clase. Ese acto lo comprometió a dedicar todos sus esfuerzos para desarrollar un programa de atención integral que llegara a los más necesitados. «Guardo en mi casa, con el mayor de los honores, esa orden», declara.

El Dr. Juan José Pulido López permaneció siete años en Venezuela y llegó a desempeñarse como coordinador nacional de la misión Barrio Adentro II. (Foto: Cortesía del entrevistado)

Como «un acto cobarde» juzga la agresión militar de los Estados Unidos y considera que fue la única manera que encontró el imperio para imponerse sobre el presidente Nicolás Maduro, «quien ha demostrado integridad y compromiso, tanto con el legado de Chávez como con el pueblo venezolano».

«Durante un encuentro con el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Argelia, conversamos sobre el sentimiento de cada cubano por lo sucedido. Una muestra del valor, el compromiso y la resistencia de nuestros compatriotas es el hecho de que ofrendaron su vida por defender al presidente constitucional de ese hermano país, y por eso tiene gran significado el homenaje póstumo que se les ha rendido», opina.

«El pueblo venezolano, con su presidenta encargada Delcy Rodríguez, está luchando por su soberanía. Desde Argelia les decimos que cuenten siempre con cada cubano que se encuentra brindando atención médica en este hermano país, donde las figuras de Fidel y el Che son símbolos de internacionalismo, de bondad y valores que nunca serán olvidados», concluyó el galeno.