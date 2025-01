Crítico análisis en Asamblea de la ANAP de Santa Clara

El informe presentado no escondió los problemas, comenzando por el incumplimiento de la leche que hoy pone en riesgo la entrega de ese alimento a los niños, pero el debate fue aún más convincente.

Un sector que se caracteriza por su altruismo y solidaridad —que se manifiesta en sistemáticas donaciones de alimentos a centros del consumo social—, no es concebible que no analice con rigor en cada termo con nombres y apellidos los que desvían la leche y no la entregan. Pero con la misma transparencia se plantearon los problemas de acarreo, el impago del sobrecumplimiento a los productores, las dificultades asociadas a la bancarización, y la compleja situación del delito en el campo, especialmente contra el ganado.

Del análisis riguroso realizado se concluye que en materia de funcionamiento tienen las cooperativas la reserva principal y es preciso continuar integrando jóvenes y mujeres al trabajo agrícola.

Francisco Gutiérrez de la Cooperativa Ramón Pando Ferrer expuso la experiencia de sus 17 campesinos organizados en patrullas de conjunto con el jefe de sector y se ha visto el avance en la lucha contra el delito.

«Tenemos que seguir fortaleciendo las asambleas de las cooperativas, lograr la asistencia motivando a los productores, acorralar a tiempo los problemas y no dejarlos acumular como ha ocurrido con la leche», enfatizó Hector Pérez Reyes, quien fuera ratificado en la asamblea como presidente de la ANAP en el municipio.

José Alonso dijo que en su cooperativa Osvaldo Herrera semanalmente analizan las producciones y la economía, la entrega de leche diaria y la factura de los mercados.

O sea, los ejemplos positivos existen para enfrentar y resolver la grave situación de la entrega de leche como reclamó René Bacallao, coordinador de programas y objetivos del Gobierno Provincial.

Juan Guerra, funcionario de la dirección nacional de la ANAP, manifestó que esta crítica asamblea rinde homenaje al legado del inolvidable dirigente campesino natural de Villa Clara Felix González Viego. Y mencionó entre otros problemas a resolver, además de la leche, los altos precios, el delito, la tracción animal y el rescate del movimiento agroecológico que nació en Villa Clara.

Dilky Ponce Expósito, primera secretaria del Partido en Santa Clara reconoció avances en el sector campesino, al tiempo que llamó a volcarse hacia la base productiva y con exigencia y responsabilidad lograr que todos cumplan con lo que les toca, tras analizar lo que no anda bien para resolverlo. «Agradezcamos a la revolución que nos dio la tierra. Con los campesinos contamos para salir adelante», enfatizó Dilki Ponce.

En la asamblea de la ANAP en Santa Clara fueron elegidos los delegados a la asamblea provincial y al congreso de la organización campesina .