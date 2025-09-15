Correos de Cuba comenzará pago a jubilados en Villa Clara a partir de este miércoles (+Audio)

«En estos momentos SEPSA culmina el traslado del efectivo a nuestras 79 unidades, incluye, por supuesto, el incremento monetario que desde agosto recibe cada pensionado cubano que cobraba ingresos mensuales inferiores a los cuatro mil pesos», aseguró Más Betancourt.

El funcionario afirmó que imprimieron las nóminas electrónicas para no paralizar el servicio, si ocurriese un apagón en algunas de sus sucursales.

No obstante, advirtió que «todos no podrían cobrar el mismo miércoles 17 de septiembre y por ello están establecidos 15 días para hacerlo».