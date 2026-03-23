Leoncio Vidal, el arrestado mambí que murió en el centro de Santa Clara (+Audio)

Hombre audaz y temerario, el coronel Leoncio Vidal Caro se dispuso con su tropa a atacar la ciudad de Santa Clara la noche del 23 de marzo de 1896, por orden de su jefe el generalísimo Máximo Gómez.

Foto: Tomada de Ecured

Leoncio nació en la zona de Corralillo el 12 de septiembre de 1864, pero su juventud transcurrió en la localidad de Camajuaní, donde junto a sus hermanos desarrolló su actividad conspirativa contra el colonialismo español.

El 20 de junio de 1896 se incorporó a la Guerra Necesaria y rápidamente se ganó la simpatía del general Máximo Gómez, quien le asignó la misión de atacar la ciudad de Santa Clara, la cual en su condición de capital, estaba muy fortalecida por las fuerzas de la metrópoli.

Fue por eso que, al penetrar el bravo coronel con sus hombres a la plaza central, recibieron una lluvia de balas por parte de los españoles que ocupaban posiciones estratégicas.

En medio del tiroteo, el coronel Vidal conoció de la muerte de su ayudante y amigo, el cabo Ramón Brito. Intentó rescatar su cuerpo, pero no pudo lograrlo porque una bala acabó con su vida. Su cadáver quedó en manos de los españoles que le hicieron múltiples vejaciones.

Enterado Máximo Gómez de la caída de Leoncio Vidal, lamentó la pérdida del Guapetón, como llamaba al valiente mambí, que solo días antes había recibido los grados de coronel.

Concluida la guerra y por decisión del ayuntamiento de la ciudad, la plaza central recibió en marzo de 1899 el nombre de Leoncio Vidal y años después, se develó un busto en su honor.

También una farola marca el sitio donde el insigne patriota cayó combatiendo por la independencia de Cuba.

En la tarja aparece una inscripción del escritor, historiador, bibliotecólogo y patriota Manuel García Garófalo, que reza: «Aquí, en la noche del 23 de marzo de 1896 sucumbió heroicamente en defensa de la independencia de la Patria el Coronel Leoncio Vidal».

Al cumplirse 130 años del ataque a la ciudad de Santa Clara, la ciudad recuerda la audaz acción mambisa donde murió el bravo combatiente.