Convoca Programa Mundial de Alimentos en Cuba a concursos de artes visuales (+Audio)

La iniciativa comprende el concurso de fotografía creativa Miradas que alimentan: fotografiando la seguridad alimentaria; el certamen de artes plásticas para adultos Miradas que alimentan: arte para la conciencia y el concurso nacional infantil PMA en Acción, dirigido a niñas, niños y adolescentes entre 5 y 18 años.

Durante el lanzamiento de la convocatoria, el representante del PMA en Cuba, Etienne Labande, subrayó que estos espacios ofrecen «a posibilidad a la gente de expresarse sobre un tema que muchas veces no tiene mucho espacio» y señaló además que el arte constituye otro lenguaje para transmitir mensajes relacionados con la alimentación y el bienestar.

El concurso de fotografía está dirigido a personas mayores de 18 años residentes en Cuba y contempla las categorías Retratos de la Nutrición, Vida en la Tierra e Historias de Resiliencia. Los interesados podrán presentar sus obras hasta el próximo 29 de junio y la forma de envío: WFP.CubaConcursos@wfp.org . Las imágenes seleccionadas integrarán una exposición prevista para septiembre en la Fundación Ludwig de Cuba.

Por otra parte, el certamen de artes plásticas para adultos estará dedicado al tema Saberes que alimentan: Nutrición, tradición y comunidad. Los creadores podrán presentar hasta dos obras en manifestaciones como pintura, dibujo, grabado, escultura e instalación hasta el 30 de junio en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales.

Sobre esta convocatoria, Danilo Vega destacó que la experiencia del año anterior fue favorable y evidenció el interés de los artistas por abordar estas temáticas. Asimismo, explicó que en esta edición se amplían las manifestaciones artísticas y la recepción de obras.

Mientras, el concurso infantil PMA en Acción tendrá como tema central Un plato multicolor para cada etapa de la vida y admitirá técnicas como dibujo, pintura, grabado, cerámica, artesanía, maqueta, instalación y arte digital. La recepción de obras cerrará el 31 de julio en el Consejo Nacional de Casas de Cultura y como correo excepcional para envío digital: WFP.CubaConcursos@wfp.org

La colaboración del Programa Mundial de Alimentos con Cuba comenzó en 1963 tras el paso del Hurricane Flora. Desde entonces, la organización ha ejecutado 26 operaciones de emergencia y 12 proyectos de desarrollo en el país.

Para más información pueden dirigirse a:

Yursys Miranda Rodríguez, Asociada de Comunicación, Teléfono 5270 6544 / yursys.mirandarodriguez@wfp.org

Carla Gutiérrez Mouriz, Asistente de Comunicación, Teléfono 5441 9166 / carla.gutierrez@wfp.org

Miguel Ernesto Gómez Masjuán, Auxiliar de Comunicación, Teléfono 5 2729859 / miguel.gomez@wfp.org