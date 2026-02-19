Continúan inversiones en servicios y áreas del “Hospital Arnaldo Milián Castro”

«Nosotros tenemos que concentrarnos en frentes muy importantes como la salas de Observación, el cuerpo de guardia, Terapia intensiva y Cirugía; la lavandería y las áreas comunes, también deben quedar como nuevas», subrayó la integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primera secretaria en predios villaclareños Susely Morfa al dialogar con directivos, personal médico y administrativo de disímiles empresas del territorio que intervienen en la rehabilitación integral del Milián.

«Hay que cuidar todo lo que estamos haciendo en las 32 salas», aseguró la gobernadora villaclareña Milaxy Yanet Sánchez Armas, al tiempo que explicó: «no solo se trata de colocar moviliario nuevo, equipos de clima, camas; arreglar la redes hidrosanitarias y pintar, también hay que atender a nuestros profesionales de la salud de manera integral, dijo Sánchez Armas a las entidades estatales y formas de gestión no estatal que intervienen en las reparaciones.