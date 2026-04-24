Continúa respaldo de los villaclareños a la soberanía nacional (+Audio)

Los trabajadores de la Asamblea Municipal del Poder Popular y del Consejo de la Administración en Quemado de Güines refrendaron su compromiso con Cuba al sumarse a la campaña “Mi firma por la Patria”, donde estamparon su rúbrica en respaldo a la soberanía y la independencia de la nación.

Nuestra emisora conversó en el lugar con varios de los asistentes, quienes ofrecieron sus criterios acerca de esta iniciativa impulsada por la sociedad civil cubana, la cual se erige como trinchera frente a la escalada de agresiones imperialistas.

«Firmar representa un sí por la Patria, un sí por la Revolución, un sí por la defensa de nuestros principios. Es un sí para preservar la soberanía y garantizar la tranquilidad ciudadana en cada barrio y en toda Cuba. La oportunidad que se me brinda como cubano es, al menos, dejar mi firma; pero si llegara el día de dar un paso más allá, también estaré, como cubano, en la primera línea de batalla», dijo uno de los trabajadores.

«Como ciudadana de Cuba, estampo mi firma por la Patria, sencillamente por esa razón: porque pertenecemos a un pueblo que ama la paz, la soberanía y, por encima de todo, la independencia. Por eso hoy estamos dispuestos a firmar para mantenerla. No obstante, si alguien intentara arrebatárnosla, daremos también el siguiente paso, si fuera necesario», señaló una de las entrevistadas.

También una joven quemadense expresó: «En mi condición de ciudadana, y muy especialmente como joven revolucionaria y militante, este proceso representa mi apoyo incondicional y transparente frente a cualquier intento de quebrantar la tranquilidad y la paz de toda nuestra nación».

Con su firma, estos trabajadores se suman a la voluntad colectiva de un pueblo que defiende su soberanía. Una rúbrica que, en tiempos complejos, se alza como un firme voto de confianza en el futuro de la nación.

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