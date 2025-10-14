Continúa distribución de arroz de la canasta básica en Villa Clara (+Audio)

«Transportamos el cereal desde el puerto de Cienfuegos, y si no ocurren nuevos contratiempos con la lluvia, esta misma semana debe concluir la entrega de esas cuatro libras de arroz de la canasta básica, una pendiente del mes de junio y tres de julio», afirmó Corcho Oropeza.

El funcionario informó que esperan el arribo de azúcar a sus almacenes para iniciar la distribución en las bodegas de una libra por consumidor correspondiente a este mes de octubre.

Añadió que próximamente, a propósito de donaciones del Programa Mundial de Alimentos, está previsto una nueva entrega gratuita de chÍcharos, arroz y aceite a embarazadas y personas vulnerables, según censo de la Asistencia Social.