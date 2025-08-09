Constatan máximas autoridades de Villa Clara avances en la construcción del parque solar fotovoltaico "Batalla de Santa Clara" (+Audio)

El ingeniero José Jorge Expósito explicó que en la obra laboran ahora más fuerzas constructivas del Ministerio de la Construcción, la ECOING 25, la Empresa Constructora Militar #3, Copextel y Electromecánica, ente otras.

Hasta el momento, se han terminado, alrededor de 649 mesas de 1638 que deben ensamblarse, así trascendió durante el encuentro. Se insistió, por otra parte, que es preciso mantener un ritmo diario de 924 perforaciones.

Tanto el director de la Empresa Eléctrica villaclareña, Eduardo Enrique Pérez Reyes, como las demás autoridades presentes en el chequeo, mantuvieron el compromiso de entregar la obra el venidero 20 de agosto.

Regresan las máximas autoridades política y gubernamental de Villa Clara al parque solar fotovoltaico de "Batalla de Santa Clara" para constatar cuántos esfuerzos se hacen para agilizar la culminación de la obra.