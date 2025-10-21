Conmemoran natalicio de Abel Santamaría en Encrucijada

Encrucijada amaneció este lunes 20 de octubre evocando la figura del joven más generoso, querido e intrépido de la historia: Abel Santamaría Cuadrado, al conmemorarse el 98 aniversario de su natalicio.

Desde esta tierra villaclareña donde nació "El alma del Movimiento”, como lo calificara Fidel Castro, la juventud ratificó su compromiso con la Revolución y con la historia, recordando que en cada niño, en cada joven y en cada cubano digno viven los ojos abiertos de Abel Santamaría.

Durante el homenaje, Lorenzo Ricaño Rodríguez, primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en el territorio, expresó que “tan alto como el Pico Turquino será siempre el apoyo de este pueblo y de sus jóvenes a la Revolución”.

El acto, presidido por las principales autoridades de las organizaciones políticas y de masas del municipio, contó además con la participación de estudiantes y representantes del pueblo encrucijadense.

Como parte de la jornada conmemorativa, se realizó la firma del Código de Ética de los Cuadros de la Revolución Cubana, protagonizada por los dirigentes del sistema político del territorio, en un gesto que simboliza la continuidad del ejemplo de Abel.

A 98 años de su nacimiento, la vida y el sacrificio de Abel Santamaría Cuadrado siguen iluminando los sueños y el compromiso de las nuevas generaciones de cubanos.