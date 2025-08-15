CMHW
Fotos de la autora

Condecoran a mujeres destacadas en Villa Clara (+Fotos)

Dalia Reyes Perera

Viernes, 15 Agosto 2025 12:34

Este viernes, en la Sala Caturla de la Biblioteca Provincial Martí de Villa Clara, tuvo lugar el acto de condecoración a mujeres destacadas, en ocasión del advenimiento del aniversario 65 de la Federación de Mujeres Cubanas. 

Susely Morfa González,  miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido en Villa Clara; Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora de la provincia; y Mayelin Díaz Rodríguez, secretaria general de la FMC en el territorio, encabezaron el reconocimiento.

Las condecoradas han tenido una actividad relevante en diferentes esferas de la economía, la sociedad y en su quehacer en la organización femenina. 

En esta ocasión se entregaron las Distinciones 23 de agosto y el Sello 65 aniversario.

Noticia en desarrollo.