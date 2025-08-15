Condecoran a mujeres destacadas en Villa Clara (+Fotos)

Susely Morfa González, miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido en Villa Clara; Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora de la provincia; y Mayelin Díaz Rodríguez, secretaria general de la FMC en el territorio, encabezaron el reconocimiento.

Las condecoradas han tenido una actividad relevante en diferentes esferas de la economía, la sociedad y en su quehacer en la organización femenina.

En esta ocasión se entregaron las Distinciones 23 de agosto y el Sello 65 aniversario.

Noticia en desarrollo.