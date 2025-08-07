Condecoran a federadas quemadenses por su trayectoria en la organización (+Audio)

El próximo 23 de agosto, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) celebrará su 65 aniversario y reafirmará su liderazgo como organización que aboga por el pleno ejercicio de la igualdad de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad.

En Quemado de Güines, una de las mujeres distinguidas con el sello conmemorativo por el 65 aniversario de la FMC es Aleida Teresa Casanova Ealo, estomatóloga de la clínica dental del territorio. En conversación con nuestra emisora, Aleida relató sus inicios en la organización:

«En 1972 tuve el orgullo y la suerte de ser una de las diez niñas que recibieron el carné de la Federación de Mujeres Cubanas. Fue un reconocimiento a nuestra trayectoria estudiantil, por acompañar a nuestras madres, quienes ya pertenecían a la federación, y por nuestra labor pioneril dentro de la organización».

Aleida Casanova aseguró sentirse orgullosa de formar parte de una organización que representa dignamente a la mujer cubana. Foto: Daniela Beatriz Artiles Rivero.

Sobre el papel crucial de la mujer en nuestro proceso social y la vocación solidaria de las féminas cubanas, Aleida Casanova también reflexionó:

«La mujer cubana tiene un papel protagónico en nuestra sociedad. Tuve la suerte de estudiar una carrera universitaria y además cumplí misión internacionalista en 2003, llevando esa vocación solidaria de la mujer cubana a tierras venezolanas. La vocación solidaria nació conmigo; mis padres fueron combatientes de la clandestinidad y de ahí sembraron en mí esa semilla guerrillera».

La federada quemadense afirmó con convicción que el gremio femenino es resiliente y profundamente comprometido ante los obstáculos actuales:

«Ser mujer en nuestros días es un reto y un gran desafío. La mujer cubana hoy se enfrenta diariamente a estos retos. Pero a pesar de todas las dificultades, seguimos en combate. Nuestro aporte es fundamental en cada puesto de trabajo».

Al hablarle sobre la distinción del 65 aniversario de la FMC, galardón con el cual la organización reconocerá sus 54 años de entrega y compromiso, Aleida respondió con una emoción palpable y gran humildad:

«Merecer el Sello 65 Aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas constituyó para mí una gran sorpresa. Nunca pensé ser merecedora de tan alta distinción».

Hoy, las mujeres son protagonistas indiscutibles en todas las esferas de la sociedad. A pesar de la complejidad de los tiempos, las féminas cubanas no renuncian a su empeño de construir una sociedad más justa y equitativa.