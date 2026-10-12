Concluye diplomado de Innovación Turística y Transformación Digital en Villa Clara (+Audio)

Con saldos positivos finalizó el diplomado “Innovación Turística y Transformación Digital”, coordinado por la Unidad de Desarrollo e Innovación de la Escuela de Hotelería y Turismo de Villa Clara Formatur, con el objetivo de contribuir a la gestión de problemáticas del sector en el territorio.

Vivian Martínez de la Vega, directora de la Unidad de Desarrollo e Innovación del Turismo en Villa Clara, explicó que uno de los benefcios del ejercicio académico se halla en la aplicabilidad inmediata que tienen los resultados obtenidos en las diversas especialidades del gremio.

Arelys Águila Acevedo, directora de Formatur Villa Clara, señaló que un reto importante resulta que los directivos validen cada hallazgo en las entidades, para gestionar mejores servicios y competencias.

El taller final del diplomado integró temáticas diversas. Entre las propuestas sobresalieron la creación de un modelo de negocios para Emprestur Villa Clara; la propuesta de mejora del nivel de madurez digital en la Sucursal Extrahotelera Palmares Villa Clara; el guion multimedia de una aplicación móvil de aprendizaje organizacional para Islazul Villa Clara; y la aplicación de un procedimiento para el diseño del sistema de gestión de la innovación de la Unidad de Desarrollo e Innovación del Turismo Villa Clara.