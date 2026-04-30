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Concluye campaña de Declaración Jurada este 30 de abril

Concluye campaña de Declaración Jurada este 30 de abril (+Audio)

Abel Falcón Curí

Jueves, 30 Abril 2026 08:31

La directora de la ONAT en Villa Clara María Marlen Machado dijo que aún más de mil campesinos, socios de mipymes, trabajadores por cuenta propia y artistas de la provincia, no han presentado ni pagado su declaración jurada del impuesto sobre los ingresos personales.

«A las 12 de la noche de hoy jueves 30 de abril vence el plazo, las tensiones mayores se concentran a esta hora  en Camajuaní y Manicaragua», afirmó Machado.

«Quienes no cumplan con esta obligación tributaria se convierten en omisos, como este año cambió nuestra legislación sancionadora recibirían multas entre 14 mil a 28 mil pesos, además de correr el riesgo de que se retire la patente y cierre de sus negocios», alertó la funcionaria. 

Nota informativa de la ONAT: campaña de Declaración Jurada culmina este 30 de abril 

En línea con la Ley: Campaña de Declaración Jurada y pago del Impuesto sobre los Ingresos Personales (+Pódcast) 