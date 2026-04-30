Concluye campaña de Declaración Jurada este 30 de abril (+Audio)

«A las 12 de la noche de hoy jueves 30 de abril vence el plazo, las tensiones mayores se concentran a esta hora en Camajuaní y Manicaragua», afirmó Machado.

«Quienes no cumplan con esta obligación tributaria se convierten en omisos, como este año cambió nuestra legislación sancionadora recibirían multas entre 14 mil a 28 mil pesos, además de correr el riesgo de que se retire la patente y cierre de sus negocios», alertó la funcionaria.

Nota informativa de la ONAT: campaña de Declaración Jurada culmina este 30 de abril

En línea con la Ley: Campaña de Declaración Jurada y pago del Impuesto sobre los Ingresos Personales (+Pódcast)