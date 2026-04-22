Con la dignidad de los años

Un 29 por ciento de la población villaclareña tiene 60 años o más, lo que representa que una cifra superior a 190 000 habitantes son adultos mayores.

La provincia se ubica entre los territorios más envejecidos de la Mayor de las Antillas, así lo declaró a la emisora CMHW la Doctora Martha Monzón, al frente del Programa del Adulto Mayor, a esta instancia.

Refirió que la esperanza de vida es de 77,7 años y que en el sexo femenino es de 80,2, por encima del masculino con 75,4.

Entre los municipios más envejecidos está Cifuentes, seguido de Remedios y Quemado de Güines, mientras que ya más de 135 abuelos soplaron las velas de los 100 años.

Entre los centenarios prevalecen las mujeres, explicó la experta, y refirió que el mayor número reside en los municipios de Santa Clara, capital de la provincia, así como en Placetas y Manicaragua.

Son visitados cada cierto tiempo por un equipo básico del sistema de Salud villaclareño.

Siguen los pasos de los centenarios, poco más de 10 mil nonagenarios, un grupo que también tiene mayor presencia femenina.

Desde hace años este territorio se prepara para el envejecimiento poblacional y, poco a poco, ha podido habilitar 15 hogares de ancianos y 27 casas de abuelos. Estas últimas ofrecen un sistema seminterno.

Una forma de cuidar a los hombres y mujeres que avanzan por el calendario de 60 años o más. No pocos superan los 85 años, testigos oculares de nuestra historia.