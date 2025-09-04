Compromisos en un sitio colmado de fidelidad en Villa Clara

La integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en predios villaclareños Susely Morfa, al dirigirse a los hombres y mujeres del Comercio, la Gastronomía y los Servicios, significó la importancia de establecer compromisos en un sitio colmado de fidelidad.

«Ustedes son protagonistas de todo lo que estamos haciendo en la capital provincial y en los trece municipios para ofrecer un mejor servicio a nuestro pueblo, para que nuestras comunidades estén más bonitas. Fidel es único, pero la mejor manera de querer ser como él, es honrando su legado», aseguró la secretaria.

Por su parte, la Heroína del Trabajo de la República de Cuba Digna Morales Molina, al frente del sector en la provincia, convocó a trabajar muy duro para traer otra vez a Villa Clara la sede del acto nacional por el día del trabajador del ramo, el próximo 4 de febrero, una celebración que ha ganado este gremio durante 10 años consecutivos.