Comienza en Villa Clara la campaña de Siembra de Frío

La miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria aquí, Susely Morfa González y la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas, presidieron la sencilla pero emotiva ceremonia, en la cual se reconocieron a disímiles unidades productoras del territorio.

La secretaria y la gobernadora villaclareñas, encabezaron la siembra de boniato en la fértiles tierras de la Octava Villa de Cuba.

Al trabajo voluntario de este domingo, se sumaron pobladores de la zona, dirigentes de organizaciones políticas y de masas, la Delegación de la Agricultura y la Asociación Nacional de Agricultores pequeños.

Como parte del programa de trabajo Villa Clara con todos, los fines de semana, tienen lugar trabajos voluntarios para impulsar la siembra de caña y la producción de alimentos.