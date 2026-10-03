Comenzó la siembra de tabaco en Villa Clara

Da inicio así la campaña 2026 2027, que se propone ser superior a la anterior en que se cumplió por primera vez el plan de producción de tabaco y se impuso récord de rendimientos de 1,24 toneladas por hectárea.

Más de 20 mil canteros de semilleros deben asegurar la siembra de 1800 hectáreas en Villa Clara y cien en Cienfuegos, atendidas también por la Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco La Estrella a partir de esta campaña, según explicó Asley Lopez Sosa, director adjunto de la entidad.

Un propósito fundamental es superar los mil 700 millones de pesos en ventas y lograr un salario medio mensual de mas de 20 mil pesos.

Al dialogar con los presentes en el acto de inicio de la siembra, Susely Morfa González señaló que los tabacaleros de Villa Clara se han convertido en un referente para Cuba, no solo en el orden productivo, sino de ética revolucionaria y de compromiso con la patria.

La primera secretaria del Partido reconoció la donación tanto de equipos como de financiamiento para la reparacion de hospitales, especialmente el Pediátrico José Luis Miranda.

«Nos alegramos mucho de que ustedes prosperen en el orden personal y familiar, pero tambien hay que destacar su compromiso con la revolución y con el pueblo», señaló.

Tuvo además palabras de recocimiento para el director general de la Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco La Estrella Antonio Subit Pérez, un verdadero líder que ha sabido conducir su trabajo exitosamente.