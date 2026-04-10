Combatientes villaclareños rinden tributo a los mártires caídos el 9 de abril de 1958

Con una ofrenda floral en la tarja conmemorativa del consejo popular Condado de la capital provincial, comenzó la ceremonia, que rememoró la acción heroica de cinco jóvenes mártires de Santa Clara, que participaron en la insurrección contra la dictadura de Fulgencio Batista.

En la capital villaclareña, los jóvenes mártires Antonio Julián Aúcar Jiménez, Héctor Tomás Martínez Valladares, David Orestes Díaz Guadarrama, Juan Arcia Artiles y Pedro Huergo Román fueron víctimas de la represión aquel 9 de abril, dejando una huella imborrable en la memoria del territorio.

Arístides Rondón Velázquez, al frente de la secretaría de trabajo patriótico de la Asociación de Combatientes de la Revolución del municipio de Santa Clara, explicó que el hecho histórico, organizado por el Movimiento 26 de Julio con el fin de derrocar a la tiranía de Fulgencio Batista, no alcanzó sus metas inmediatas, pero quedó grabada como un ejemplo de valentía y respaldo popular a la insurrección.

Miguel Ángel Gómez Veitía, presidente de la Asociación de Combatientes del municipio de Santa Clara, enfatizó que más de cien revolucionarios perdieron la vida en esa jornada, cuyo sacrificio afianzó la unidad del movimiento revolucionario.