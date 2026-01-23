Cientos de injertos por la vida (+Audio)

CMHW
Cientos de injertos por la vida

Bertha Pulido Francia

Viernes, 23 Enero 2026 07:57

Más de 500 trasplantes de riñón acometió con efectividad el Hospital Clínico Quirúrgico Arnaldo Milián Castro, de Villa Clara, desde que se inició el proceder en el año 2001.


Así lo informó a la emisora CMHW del territorio el doctor Yuniel González Cárdenas, especialista de segundo grado en Nefrología y quien lidera esa asistencia en el mayor centro de la provincia. 

El servicio da cobertura a los tributarios del proceder en Villa Clara, Sancti Spíritus, Cienfuegos y determinadas regiones de Matanzas. En el 2025 realizaron 2 a féminas de 28 y 32 años, residentes en Sancti Spíritus y Villa Clara. El experto refirió que tienen el funcionamiento renal a un ciento por ciento, sin complicaciones, ni ingresos.

En el actual año cuentan con los insumos necesarios para realizar trasplantes, y lo logran por la concientización de no pocos cubanos que donan los de un consanguíneo fallecido, o los que ofrecen los donantes vivos a su familiar.

He ahí el avance de la actividad que devuelve la salud a quienes por padecer de insuficiencia renal crónica requieren de ese órgano.