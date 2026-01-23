Cientos de injertos por la vida (+Audio)



Así lo informó a la emisora CMHW del territorio el doctor Yuniel González Cárdenas, especialista de segundo grado en Nefrología y quien lidera esa asistencia en el mayor centro de la provincia.

El servicio da cobertura a los tributarios del proceder en Villa Clara, Sancti Spíritus, Cienfuegos y determinadas regiones de Matanzas. En el 2025 realizaron 2 a féminas de 28 y 32 años, residentes en Sancti Spíritus y Villa Clara. El experto refirió que tienen el funcionamiento renal a un ciento por ciento, sin complicaciones, ni ingresos.

En el actual año cuentan con los insumos necesarios para realizar trasplantes, y lo logran por la concientización de no pocos cubanos que donan los de un consanguíneo fallecido, o los que ofrecen los donantes vivos a su familiar.

He ahí el avance de la actividad que devuelve la salud a quienes por padecer de insuficiencia renal crónica requieren de ese órgano.




