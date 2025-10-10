Chequean producción de materiales de la construcción y de asfalto en Villa Clara

«De lo que se trata, es de atender disímiles preocupaciones de la vialidad en la provincia y los planteamientos de nuestro pueblo, no solo en Santa Clara, también en los trece municipios, en la Autopista y en tramos muy afectados como la Carretera Central en Santo Domingo, en San Juan, en Ranchuelo, y muchos otros», dijo la gobernadora, Milaxy Yanet Sánchez Armas.

José Antonio Valeriano Fariñas, director general de la ECOING 25 en Villa Clara y Pedro Julio González León, director provincial de vialidad, explicaron cuánto se hace para logar mantener la disponibilidad de áridos y otros recursos necesarios en la producción de asfalto caliente.

Las máximas autoridades políticas y gubernamentales de Santa Clara, de Recursos Hidráulicos, Acueducto y fuerzas del Ministerio de la Construcción, también participaron en el encuentro.