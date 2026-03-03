Chequean funcionamiento de industrias villaclareñas ante desabastecimiento de combustibles

Así lo explicó el ingeniero Pedro Alberto Seijo Sánchez a la integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara Susely Morfa González y a la gobernadora villaclareña Milaxy Yanet Sanchez Armas, en el inicio del recorrido por el complejo industrial de Santa Clara.

En la Industria Nacional Productora de Utensilios Domésticos (INPUD), única de su tipo en el país, Maricel Montero Lago, su directora, explicó que aún en medio del actual contexto energético que vive el país, no se detiene la producción de juntas para refrigeradores, envases plásticos, estanterías, y tampoco renuncian a la fabricación de sus productos insignes, entre ellos, las famosas ollas arroceras.

El recorrido concluyó en la Unidad Empresarial de Base (UEB) Muebles Villa Clara, otra entidad que no se detiene ante el genocida bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo cubano.