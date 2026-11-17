Alberto Valero Meneses, miembro del Buró Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas que atiende la esfera de Salud, Educación y Deportes señaló que en este territorio se organizan varias actividades para festejar la fecha, aún en medio de difíciles condiciones, donde no faltarán la evocación de la historia y las ofertas culturales, deportivas y recreativas, de cara al advenimiento de los aniversarios 65 de la Unión de Jóvenes Comunistas y 66 de la Organización de Pioneros José Martí.

La jornada dará inicio en la Plaza del Che donde estudiantes destacados rendirán honores al Guerrillero Heroico, el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés y sus compañeros de lucha; posteriormente en el Palacio de los Pioneros “José Luis Miranda” se lanzará la convocatoria de la campaña “La talla es hacer”, en conmemoración del aniversario 65 de la Unión de Jóvenes Comunistas.

«En la noche, a las 9 p. m., vamos a estar desarrollando un concierto para adolescentes y jóvenes y a todos los pobladores villaclareños que se sumarán como parte de los festejos por esta campaña», enfatizó el líder estudiantil.

Anniel Alejandro Pérez Pérez, presidente provincial de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM), resaltó que este Día Internacional del Estudiante será también el preámbulo de la celebración por el aniversario 56 de la organización.

«En todas las escuelas y centros de la FEEM realizaremos encuentros deportivos, culturales, de conocimientos, acampadas, reconocimientos a líderes destacados, activaremos la red juvenil comunitaria.

De acuerdo con Alberto Valero, las actividades para festejar el Día Internacional del estudiante se extenderán a todos los municipios villaclareños.

«Dentro del programa tenemos actividades que no solo serán en la ciudad cabecera, en los municencaminadoipios haremos un amplio programa de actividades: desde los matutinos especiales en los centros de la FEEM, haremos actividades culturales, deportivas, presentaciones de los resultados de las sociedades científicas, la red juvenil comunitaria que se activará en todas las instituciones», explicó el dirigente.

Y añadió: «Todo va a estar para celebrar el 56 aniversario de la FEEM el próximo 6 diciembre y el 104 aniversario de la FEU, el 20 de diciembre, efemérides que nos convocan a la realización múltiples actividades por esas fechas».

Ambos líderes señalaron que la fecha reviste un alto simbolismo en una Cuba asediada que no renuncia a la formación de los nuevos retoños de la Patria.

«En los tiempos difíciles que está viviendo nuestro país, nuestros estudiantes son la célula fundamental de la organización y con esa convicción lograremos hacer realidad nuestros sueños en este 56 aniversario», recalcó Anniel Alejandro.

Por su parte, Valero puntualizó «siempre han estado a la vanguardia los estudiantes, al frente de las principales tareas y en este Centenario del Comandante en Jefe, debemos rendirle tributo con el hacer de cada uno de los estudiantes. No hay mayor satisfacción que sumarnos a la tarea de salvar la Revolución y construir nuestro socialismo», culminó.