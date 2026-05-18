Celebran en Villa Clara el Día internacional de los Museos

«En tiempos de fragmentación, polarización y acceso desigual al conocimiento y la cultura, los Museos ayudan a reconstruir la conexión entre generaciones, comunidades y fronteras a través del diálogo, la curaduría participativa para enriquecer y legitimar las historias de las comunidades», precisó la Máster Arelys María Pérez Ruiz, presidenta de la Unión de Historiadores en Villa Clara.

En el evento de reflexión otros trabajos versaron sobre la necesidad de una educación estética para los trabajadores de un Museo; el catálogo de personalidades relacionadas con las Guerras de Independencia, a partir de la colección del Museo Provincial, así como la soñada propuesta de diseño museográfico de la propia institución, que tiene que ver con la inclusividad y la contemporaneidad para beneficiar las colecciones y la experiencia de los visitantes.

«Si sus especialistas están bien preparados, los museos pueden transmitir los conocimientos de una manera mágica», consideró Arelys María Pérez Ruiz, presidenta de la filial villaclareña de la Unión Nacional de Historiadores.

Asimismo los especialistas abordaron la protección del patrimonio en fronteras y la exportación de bienes culturales; una nueva guía metodológica para el Museo Sitio, Acción, Toma y Descarrilamiento del Tren blindado y los resultados de un estudio de público en el Complejo escultórico “Comandante Ernesto Che Guevara”.

«Es imprescindible la formación de museólogos en vínculo permanente con la Universidad y fomentar la investigación», precisó el máster Miguel Madariaga, director del Centro Provincial de Patrimonio cultural.