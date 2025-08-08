CMHW
Celebran en Villa Clara el día del trabajador hidráulico
Fotos del autor.

Jesús Corcho Rodríguez/ Radio Arimao

Viernes, 08 Agosto 2025 14:49

Este 10 de agosto se celebrará en toda Cuba el día del trabajador hidráulico, en homenaje a la creación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, que en este 2025 arriba a sus 63 años.

El Complejo Hidráulico Hanabanilla-Jibacoa, lugar emblemático para el sector hidráulico de la provincia y el país, fue seleccionado como sede para celebrar esta importante fecha por sus resultados destacados y sostenidos y ser un ejemplo a imitar.

Presidieron el acto nacional Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria en Villa Clara, de conjunto con Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora en la central provincia.

Como invitados especiales asistieron Ángel Narciso Rodríguez, alias el Papa, desde la propia comunidad de Jibacoa, y Presencio Ferro Ordaz, asistente por la provincia de Pinar del Río.

Además, contó con la presencia del pentacampeón olímpico y Héroe de la República de Cuba, Mijaín López, y Ariel Pestano Valdés, gloria del béisbol cubano y villaclareño.

Durante la conmemoración el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos entregaron el Sello F"austino Pérez" a los trabajadores destacados en el sector con más de 50 años de labor y sacrificio.