Celebran en Villa Clara Día internacional del adulto mayor



Congas, obras dramatizadas y grupos deportivos de adultos mayores mostraron el vital desempeño de una acción multisectorial.

La doctora Martha Monzón Quintero, al frente de la sección del adulto mayor, explicó a CMHW que la provincia cuenta con más de 193 000 personas con 60 o más años de edad. Tiene 176 centenarios y más de 11 000 nonagenarios.

Por su parte, la Máster Lay García, jefa del departamento de actividad física del INDER, ha logrado con una labor comunitaria en barrios o centros de abuelos que se sumen a la actividad deportiva.

El encuentro también evidenció la acción de Cultura con la muestra de dramatizados y congas que le hicieron mover las piernas a los presentes.

Y casi al terminar la celebración, no pocos quedaron admirados por la destreza de los adultos mayores del grupo de chi kung que dirige el Máster Rafael López.