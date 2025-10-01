CMHW
Celebran en Villa Clara Día internacional del adulto mayor

Bertha Pulido Francia

Miércoles, 01 Octubre 2025 15:27

La sonrisa del otoño prevaleció en el acto central de Villa Clara por el Día internacional del adulto mayor, celebrado en el Parque Leoncio Vidal, de Santa Clara. 


Congas, obras dramatizadas y grupos deportivos de adultos mayores mostraron el vital desempeño de una acción multisectorial. 

La doctora Martha Monzón Quintero, al frente de la sección del adulto mayor, explicó a CMHW que la provincia cuenta con más de 193 000 personas con 60 o más años de edad. Tiene 176 centenarios y más de 11 000 nonagenarios. 

Por su parte, la Máster Lay García, jefa del departamento de actividad física del INDER, ha logrado con una labor comunitaria en barrios o centros de abuelos que se sumen a la actividad deportiva.

El encuentro también evidenció la acción de Cultura con la muestra de dramatizados y congas que le hicieron mover las piernas a los presentes.

Y casi al terminar la celebración, no pocos quedaron admirados  por la destreza de los adultos mayores del grupo de chi kung que dirige el Máster Rafael López.