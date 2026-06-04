Celebran en Villa Clara 65 aniversario del Ministerio del Interior

En Villa Clara, el homenaje de este jueves, encabezado por las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia, incluyó el reconocimiento a quienes, en el desvelo sin tregua impuesto por los momentos más difíciles, no cejan en su empeño cuando se trata de proteger a nuestro pueblo.



En nombre de los condecorados, el mayor Yosmany Hernández, reiteró el compromiso de los oficiales y combatientes del MININT en la provincia de defender a la Patria, frente al difícil contexto que vive nuestro país, guiados por el ejemplo de Fidel y Raúl.





En el centro de la isla, la jornada también fue el espacio propicio para ascender al grado inmediato superior a quienes, en esta tierra, han dejado alma, corazón y vida en cada batalla.



Incansables guardianes de la seguridad nacional, desde 1961, los combatientes del MININT se han consagrado, muchas veces desde el anonimato absoluto y la distancia necesaria, a salvaguardar lo más sagrado: la vida.