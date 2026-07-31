Celebran aniversario 66 del Hospital Pediátrico de Villa Clara (+Audio)

Durante la celebración, presidida por el vicegobernador villaclareño Noel Chinea Pérez; Yaily García Mena, funcionaria del Comité Provincial del Partido, que atiende el sector, y la directora general de salud en esta central geografía Dra. Leidy Saray Rodríguez Hernández, se homenajeó a quienes han dedicado todas sus fuerzas y talento a hacer germinar sonrisas, a devolver vida, aliento y esperanzas a quienes en esta tierra representan lo más sagrado.

En el contexto de las celebraciones por el cumpleaños 66 del Hospital Infantil de Villa Clara, también fueron agasajados servicios de excelencia de una institución asistencial que es referente en el centro de la isla: terapia Intensiva, Ortopedia, Neurología, Neonatología, Oncohematología, Nefrología, Cirugía, ORL y Radiología.

La familia tabacalera de la provincia, el gobierno, el Partido Comunista de Cuba y demás instituciones del territorio, reconocieron la hermosa obra de amor de quienes laboran en el Hospital Pediátrico José Luis Miranda.

El 31 de julio de 1960 se produjo el acto inaugural oficial del Hospital Pediátrico “José Luis Miranda” con la presencia del Comandante del Ejército Rebelde José Ramón Machado Ventura, entonces ministro de salud.

Desde entonces sobresale como centro de referencia regional en especialidades como la oncohematologia, la neurocirugía, la nefrología y la cirugía pediátrica y neonatal.