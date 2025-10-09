Celebran aniversario 35 del hospital "Arnaldo Milián Castro" de Villa Clara

Aquí se escuchó, una vez más, el clamor de nuestros gladiadores de vida, en contra del exterminio genocida en la Franja de Gaza.

La integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara, Susely Morfa González, y la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas, asistieron a la emotiva conmemoración, en la que estuvieron presentes, además, la doctora Leidy Saray Rodríguez Hernández, directora provincial de Salud, y fundadores de la prestigiosa institución asistencial del centro de Cuba.

La ocasión resultó oportuna para reconocer a un grupo de servicios vitales que hoy exhiben resultados que se traducen en calidad de vida. Asimismo, se hizo entrega de la distinción "Manuel Piti Fajardo" a trabajadores con 20 y 25 años de trayectoria ininterrumpida en el sector.

El sello 85 aniversario de la Central de Trabajadores de Cuba, también fue conferido al mayor hospital villaclareño.

Aquí se vivió la emoción de hombres y mujeres que a cada segundo batallan por ofrecer vida, alientos y esperanzas.