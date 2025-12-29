Celebra el ICAP villaclareño los 65 años de la institución (+Audio)

El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos celebra su aniversario 65 con el orgullo de los hombres y mujeres de la institución y amigos del planeta de haber trabajado arduamente en la solidaridad, esa que irradia la isla al mundo, y la que recibe desde todas las latitudes, sembrando amor y esperanza, en defensa de las causas justas.

El apoyo a pueblos hermanos como Viet Nam, Nicaragua, y ahora mismo, el abrazo a la República Bolivariana de Venezuela y a Palestina, son signos de una institución que reconoce desde su nacimiento, junto con nuestro Apóstol José Martí, que “Patria es Humanidad”.

De igual manera se inscriben en la historia del Icap durante más de seis décadas, la demanda para el cese del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, y las batallas por el regreso de los cinco héroes cubanos prisioneros por 16 años en cárceles del Imperio, y el retorno del niño Elián González.

Yadira Álvarez, Delegada Provincial del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en Villa Clara, es muy enfática cuando resume las verdaderas esencias de la institución, defensora de las causas justas del mundo.

«El mayor éxito del ICAP, además de darle a conocer a los amigos y al mundo cuál es la verdadera realidad cubana, ha sido unir a los amigos del mundo en un solo objetivo: la defensa de la Revolución Cubana», señaló.

Para este territorio central, la labor del ICAP ha sido decisiva en este año de aniversario cerrado, donde siguió creciendo la solidaridad

«Recibimos 1615 visitantes, un año en que se acogió a la Brigada Primero de Mayo, un reto en medio de las complejidades que vive el país, aquí estuvieron más de 200 brigadistas, y también recibimos a la primera mujer Embajadora de la República de Nicaragua en Cuba, quien realizó visitas a lugares de interés para reforzar la hermandad entre ambos pueblos», acotó la funcionaria del ICAP villaclareño.

Por otra parte, dijo que «Muchas brigadas y personalidades que asistieron a las actividades centrales por el 26 de julio en Ciego de Ávila, hicieron su parada en esta provincia central, lo cual constituyó un honor para nosotros, entre ellas, las Brigadas Centroamericana, Venceremos, la Europea, y todos sus integrantes rindieron tributo al Che», enfatizó.

Todo ello, sin olvidar los vínculos con los estudiantes extranjeros que cursan estudios en esta provincia. De ahí que el 2026 abra sus puertas con muchas expectativas y grandes desafíos.

«En el Centenario del Comandante en Jefe, se impone trabajar bajo las premisas del Partido y el Estado de hacer un año mejor, trabajamos en el cambio de la matriz energética en nuestra entidad y nos proponemos mantener los servicios habituales a los amigos y clientes, y por supuesto, atender las visitas de amigos como se merecen. En el mes de agosto recibiremos a la Brigada Juan Rius Rivera en su 35 aniversario, que estará alrededor de tres días en Santa Clara y coincidirá con el cierre de la Campaña Cien años con Fidel», concluyó.

De esa manera, Villa Clara celebra el aniversario 65 del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos con una premisa esencial: Tender lazos de solidaridad y amor por todo el planeta.