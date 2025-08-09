Celebra editora Vanguardia su aniversario 63

Durante la actividad para conmemorar la efeméride, se dio lectura a una publicación en sus cuentas de la red social X de la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara, Susely Morfa González y la gobernadora de la provincia Milaxy Yanet Sánchez Armas, quienes destacaron el rol de este medio de prensa y de su equipo en condiciones complejas «para informar, investigar y mantenernos conectados con la actualidad de nuestra provincia».

Asimismo, se dieron a conocer mensajes de congratulaciones del Presidente y Vicepresidenta de la Unión de Periodistas de Cuba, Ricardo Ronquillo Bello y Bolivia Tamara Cruz.

La conmemoración, donde también se encontraban presentes trabajadores jubilados del órgano de prensa, fue presidida por Isael Rodríguez Rodríguez, miembro del Buró Provincial del Partido, y Ania Leydi Falcón, Jefa del Departamento Ideológico del Comité Provincial del Partido, quien reconoció la impronta de Vanguardia en el reflejo de los sucesos más importantes de este territorio.

Marelys Concepción Díaz, directora de Vanguardia, significó que la mayor aspiración es convertirse en un multimedio, en un nuevo modelo de gestión editorial y ratificó el compromiso de hacer un periodismo más ágil, renovado y apegado a los intereses de los villaclareños.

Durante el acto se entregaron sendos reconocimientos en nombre del pueblo, por parte del Comité Provincial del Partido y la Unión de Periodistas de Cuba.