35 años junto a las mujeres y las familias (+Audios)

La Casa de Orientación a la Mujer y las Familias en Villa Clara, primera fundada en el país, llega este 8 de septiembre a sus 35 años. Escuche un reporte especial a propósito de la fecha.
Dalia Reyes PereraDomingo, 07 Septiembre 2025 07:43
Dalia Reyes PereraDomingo, 07 Septiembre 2025 07:43
Testimonio de la Doctora en Ciencias Jurídicas Yisel Muñoz Alfonso, colaboradora de la Casa de Orientación a las mujeres y las familias, a propósito del aniversario 35 de la creación de esa institución.
La Casa de Orientación a la Mujer y las Familias en Villa Clara, primera fundada en el país, llega este 8 de septiembre a sus 35 años. Escuche un reporte especial a propósito de la fecha.