Carla, la nieta del guerrillero boliviano: “seguir luchando por un mundo mejor”

En una ceremonia íntima cargada de lágrimas, sentimientos y los sueños de un mundo mejor, llegó desde Bolivia a la Plaza Comandante Ernesto Che Guevara en Santa Clara Carla Marlén Monroy Vaca, nieta de Lorgio Vaca Marchetti, Carlos en la guerrilla boliviana.

Recorrer el Complejo Escultórico Ernesto Che Guevara, el Museo y Memorial donde descansan los restos de su abuelo, es el reencuentro con muchos sentimientos para Carla.

Llegó con flores en las manos, con el pecho apretado, con sus familiares, entre ellos su hija pequeña, hizo un alto ante los nichos de su abuelo y de los compañeros del Destacamento de Refuerzo, dirigidos por el Guerrillero Heroico, para decir, una vez más, que seguirá leal a las ideas de libertad y amor, en defensa de un mundo mejor.

En el Complejo Escultórico Ernesto Che Guevara, Carla, acompañada de su hija y el resto de los familiares, vivió momentos de honda emoción.

«Me trae hasta acá la certeza de que un mundo mejor es posible, mi abuelo y sus compañeros fueron grandes hombres, lucharon por un mundo diferente, en el planeta hay muchos conflictos actualmente, y uno necesita tomar la fortaleza y aferrarse a lo que uno siente, creo en un mundo nuevo, creo que sociedades más justas son necesarias, y vale la pena luchar por eso», declaró.

Hijo de un combatiente, Lorgio Vaca Marchetti desde muy joven, con 14 años de edad, comenzó a simpatizar con la causa comunista boliviana y pasó a ser miembro de la Juventud Comunista y luego integró el Partido Comunista de esa nación.

Por sus condiciones de líder fue designado para dirigir el Sindicato de Trabajadores del Seguro Social. No se dejó sobornar cuando el gobierno boliviano intentó comprarlo.

A los 29 años se trasladó a Cuba donde comenzó a estudiar la carrera de Ciencias Sociales en la Universidad de La Habana.

Lorgio Vaca Marchetti. Foto: Tomada de Granma

Por sus condiciones y convicciones, integró bajo el nombre de Carlos Hurtado, el contingente internacionalista encabezado por el Guerrillero Heroico. Lorgio murió intentando cruzar el Río Grande, Y según palabras del Che «era considerado el mejor hombre de los bolivianos en la retaguardia por su seriedad, disciplina y entusiasmo».

Su nieta se llama Carla en honor al padre de su mamá Roxana, de quien conserva historias heredadas de la familia.

Con lágrimas en los ojos confesó: «Mi nombre es Carla, soy hija mayor de la hija de Lorgio, él adoptó el nombre de Carlos en la guerrilla, y en su honor me pusieron ese nombre, su imagen la veo con mucha luz, esperanza, valentía, pelear por lo que uno cree es enaltecedor, el sentimiento de temblar ante la injusticia contra cualquier ser humano, es un conjunto de sentimientos cuando pienso en él».

Los hijos del guerrillero boliviano, Roxana y Lorgio, se educaron en Cuba. Graduados de Economía y Arquitectura, respectivamente, llevaron las enseñanzas del padre a sus pequeños, que también se formaron en la isla, la segunda patria de la familia, a donde Carla, la nieta, siempre regresa, porque siente a Cuba, la tierra donde vivió su infancia, en el corazón.

«Cuba es mi patria, la siento como mía, traje a mi hija ahora en mi viaje a esta tierra amada, porque uno siempre vuelve al lugar donde uno fue feliz, es el país que me ha dado todo, no me alcanzarán palabras para agradecer lo que han hecho por nosotros, hoy atravesamos momentos difíciles, y coloco en un pedestal a esta isla siempre bloqueada, atada, a la que intentan asfixiar, pero siempre tratando de levantarse, pienso que es hora de un cambio del orden mundial, quiero transmitir el mensaje a este pueblo querido de no bajar la guardia, no perder principios, seguir hacia adelante por un mundo mejor, Cuba es un faro de libertad de esperanza que tiene que seguir brillando».

Carla estudió en Cuba la enseñanza primaria, antes de marcharse a su país de origen, entonces, la niña le envió de regalo al Comandante en Jefe Fidel Castro las notas brillantes obtenidas en su escuela primaria de Alamar. Aunque estudió economía en Bolivia jamás olvida aquel pasaje de su vida.

A propósito, muy emocionada, recuerda: «Me gradué con el mejor expediente y antes de irme consideré mi mejor homenaje enviarle mi título a Fidel, y él me hizo un escrito muy bello, por eso reafirmo que no hay palabras para expresar mi amor, soy lo que soy por la Revolución Cubana, a mi Cuba hermosa mucha fuerza que se necesita, muchas personas del mundo amamos esta tierra».

¿Cómo mantener viva la imagen de tu abuelo?

«Hay que temblar ante la injusticia, movilizarse cuando algo no esté bien, defender aquellas ideas en las cuales se cree, aspirar a un mundo mejor, extender los lazos de solidaridad con todo el mundo»

Desde esta catedral de las causas justas tu mensaje al pueblo cubano y al mundo: «vivimos momentos duros, pero tenemos un porvenir, hay que seguir luchando por seguir adelante, existe maldad en el planeta, pero que ello no quebrante nuestro espíritu, que nos haga más fuertes, que la injusticia hacia otros nos haga valientes, y se convierta en una fuerza impulsora por un mundo mejor».