Cambio de atributos pioneriles en honor a Maceo y Che en Villa Clara (+Fotos)

Como es tradicional, la ocasión rindió homenaje al Guerrillero de América y al Titán de Bronce, en los aniversarios 98 y 181 de sus natalicios.

Cambio de atributos pioneriles en honor a Maceo y Che en Villa Clara

La integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara Susely Morfa González, y la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas, junto al primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en la central geografía Hermes Germán Aguilera Pérez, padres, abuelos y la familia, colocaron las pañoletas rojas en el pecho de quienes representan el futuro de una nación donde lo más importante es la infancia.

Cambio de atributos pioneriles en honor a Maceo y Che en Villa Clara

En un instante muy emotivo de la ceremonia, se entregó la Distinción Los Zapaticos de Rosa al reconocido guía base de la Organización de Pioneros José Martí Jorge Alonso Díaz.

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