Cafetaleros villaclareños reafirman compromisos en la actual campaña del grano

Óscar Salabarria Martínez

Viernes, 10 Octubre 2025 19:58

La Casita Infantil Retoños del Turquino, en pleno Escambray manicaragüense, recibe a treinta pequeños de madres y padres que por estos días desafían la humedad de las montañas para recoger los granos maduros que marcan el inicio de la campaña cafetalera. 

Modesto Robaina, el presidente de la UBPC La Herradura, explicó a la integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara, Susely Morfa González, y a la gobernadora villaclareña Milaxy Yanet Sanchez que en esta institución los niños y niñas reciben una alimentación rica en nutrientes, y cuidados muy esmerados. 

«Ustedes constituyen un referente a seguir, ejemplos como este tenemos que multiplicarlos, porque dignifican la vida de nuestra gente», aseguraron las máximas autoridades en esta central geografía, al tiempo que se interesaron por los compromisos de la Empresa Agroforestal Jibacoa, la cual prevé cumplir su plan de 74 toneladas de café.Cafetaleros villaclareños reafirman compromisos en actual campaña del grano

Más tarde, en la finca de Claros Peña y en las tierras de Braulio Esequiel Marín Árboles, la comitiva, integrada además por el delegado del la agricultura en Villa Clara, Yhosvany Martín Peña, y la presidenta de la ANAP, Betsy Arroyo Rafull, comprobó como en estas montañas del centro de la isla se introduce la tecnología vietnamita y otras variedades del Banco de germoplasma de la Estación Experimental del Café de Manicaragua. 