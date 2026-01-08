Buró Provincial del Partido evalúa planes económicos del Turquino y calidad de los servicios

Pedro Blanco Méndez, director general de la Empresa Agroforestal Jibacoa explicó que durante el 2025 se trabajó en la recuperación de plantaciones deterioradas por la carencia de recursos, y en la inserción de variedades de café más fuertes, con un mayor potencial productivo.

Hasta la fecha, la entidad logró sembrar 63,3 hectáreas, y rehabilitó 36 hectáreas. «En ellas hicimos el cambio de copa, con variedades de procedencia vietnamita».

«Entre ellas se encuentra el café Robusta, con cinco clones vietnamitas, que expresan un potencial productivo de 1.40 toneladas por hectárea».

Foto de la autora

Blanco Méndez mencionó también que se enfrascan en la cosecha cafetalera, con el compromiso de entregar 55 toneladas de café oro al país, nueve de ellas destinadas a la exportación, y el resto para el consumo nacional.

Por su parte Juan Carlos Ferriol Navarro, al frente de la Dirección Provincial de Transporte en Villa Clara explicó que se implementan estrategias de transportación alternativa para la mejora del desplazamiento de los habitantes de la zona.

«Todas las rutas del Turquino en estos momentos reciben servicio, al menos una vez en la semana, en especial Manicaragua», puntualizó.

El mayor problema identificado por el directivo resultó el estado crítico de los viales. En su intervención aclaró que existen 5 rutas de difícil acceso donde solo llega el ómnibus hasta Pico Blanco, como es el caso de Guanayara y Arroyo Bermejo. Asimismo precisó que se remotoriza un barco de la ruta Hanababilla en apoyo a la población del lugar.

Susely Morfa González, miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido en el territorio afirmó que una de las prioridades del Plan Turquino este 2026 resulta el reordenamiento de la red escolar en aras de fomentar la presencia de los estudiantes en las aulas, a partir de las dificultades que se aprecian en el acceso a los centros docentes.

Asimismo enfatizó en la potencialidad que representa el desarrollo de un encuentro de experiencias con productores del llano y la montaña, con el objetivo de incrementar los renglones exportables y prever la mejora de los rendimientos.

Morfa González exhortó a revisar los puntos de venta de los mercados estatales, que deben estar abastecidos y en funcionamiento.

Por su parte, Milaxy Yanet Sánchez Armas gobernadora de Villa Clara expuso entre las prioridades de este 2026, la visita periódica a la montaña, la mejora de la calidad de vida de los habitantes y el vínculo permanente con los productores.