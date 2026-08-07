Brigada solidaria puertorriqueña entrega donativos a hospital santaclareño (+Audio)

Una carga de donativos como símbolo de amor y solidaridad entregaron los miembros de la Brigada puertorriqueña “Juan Rius Rivera” de solidaridad con Cuba al Hospital Provincial Oncológico Clínico Quirúrgico Universitario “Celestino Hernández Robau”, de Santa Clara.

Las donaciones contienen insumos, medicamentos y otros artículos esenciales para la atención a los pacientes de esa institución médica, la cual presta servicios tan sensibles, hoy muy lacerados por los impactos del recrudecimiento del cruel bloqueo del gobierno de los Estados Unidos contra la isla, y agravado en estos momentos con el cerco energético.

Carmen Virgina López Véliz, una de las coordinadoras de la brigada, explicó con muchos sentimientos que todo fue recolectado por el pueblo boricua, a partir de un llamamiento del grupo solidario.

«La campaña se hizo con la lista de los medicamentos que necesitaba el hospital, traemos antibióticos, calmantes, insumos médicos, gasas, vitaminas, entre otros; no solo para Santa Clara, también entregamos a instituciones de La Habana y Caimito, hay que llevar la solidaridad en estos momentos tan complejos y debemos defender las campañas justas. Este bloqueo es brutal, es un genocidio, escogimos Santa Clara entre todos los territorios cubanos para llegarnos hasta aquí con estos donativos solidarios, una vez más Cuba seguirá encontrando soluciones y vencerá», aseveró.

El Doctor Arnaldo Meneses Oramas, subdirector de la Dirección Provincial de Salud en Villa Clara, explicó los graves impactos del bloqueo que impide acceder a tecnologías, equipos, piezas de repuesto, insumos médicos, medicamentos, por lo cual este gesto entraña un simbolismo mayor, al reconocer que Cuba no está sola.

«No existe nada más importante que la vida, este gesto implica mucho para nuestros pacientes, nuestros trabajadores son héroes y heroínas, que lo entregan todo por sus pacientes, quienes a pesar de su enfermedad, agradecen mucho a esta institución, porque aquí lo más importante es el recurso humano», aseveró.

También se encontraban presentes en este acto de hermandad la Doctora Raisa Lock Pérez, especialista de Relaciones Internacionales en Salud Provincial y el Doctor Giordano Serrano Morales, director del Hospital Oncológico.

El joven galeno explicó que, además de Villa Clara, en esa institución se atienden pacientes de Cienfuegos, Sancti Spíritus, y también personas enfermas de Ciego de Ávila y Camagüey.

Por otra parte, se refirió a los daños de las crueles medidas del gobierno de EE.UU. contra Cuba que impide ofrecer todos los servicios posibles, aún con disponibilidad de personal altamente calificado.

Roturas de equipos, falta de insumos, afectaciones en las pruebas diagnóstico, la imposibilidad de comprar medicamentos citostáticos, falta de materias primas, limitaciones en la actividad quirúrgica que ha reducido sus índices, es el panorama que hoy impacta a la entidad, como a otras de la salud villaclareña y cubana, «lo cual no impide que nuestro personal ofrezca lo mejor de sí para, en medio de un escenario muy difícil, salvar lo más sagrado: la vida», significó.

«Por todo ello, y porque sabemos el amor que entraña, agradecemos en nombre de nuestro pueblo, y en especial de nuestros pacientes, este gesto que fortalece los lazos de hermandad entre dos islas que son de un pájaro las dos alas», concluyeron los directivos de la medicina villaclareña.

Con banderas puertorriqueñas en sus manos y el brillo de la solidaridad y el amor, los hermanos boricuas condenaron las genocidas medidas que intentan asfixiar al noble pueblo cubano. «No lo van a lograr, Cuba no está sola», dijo en nombre de sus compañeros Andrés Miranda, quien trajo varios donativos recopilados por todos sus familiares.

«Nuestra brigada lleva el nombre de un patriota puertorriqueño, yo me siento cubano y haré todo por ayudar a este pueblo, nosotros tenemos la fuerza moral para vencer», expresó.

«Cuba sí, bloqueo no», corearon finalmente los hermanos solidarios.