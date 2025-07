Cuba no está sola: reafirma brigada solidaria española desde Santa Clara (+Audio)

Integrantes de la brigada de solidaridad con Cuba “Nou Barris” de Barcelona, España, rindieron tributo al Comandante Ernesto Che Guevara en la ciudad de Santa Clara, como parte de su periplo por esta provincia cubana, invitados por los Comités de Defensa de la Revolución.

La brigada, que ya cumple sus 31 años de existencia y con innumerables acciones de amistad con nuestro pueblo, está integrada en esta ocasión por once miembros, y han recorrido otras provincias como Camagüey, Sancti Spíritus, Matanzas, la Habana y Villa Clara, territorio donde visitaron sitios de interés económico y social de la capital provincial, además de intercambiar con cederistas, miembros de la mayor organización de masas del país.

En sus palabras de recibimiento, Reday René Armas, Director del Complejo Escultórico Ernesto Che Guevara, se refirió a las innumerables visitas recibidas por estos días en que Cuba festeja el Día de la Rebeldía Nacional, entre ellas la Brigada Venceremos, de Estados Unidos, y explicó que en medio de una situación económica muy compleja, agravada por el bloqueo del gobierno norteamericano contra nuestro país, Cuba resiste y recibe muestras de hermandad y admiración del mundo.

Recordó que la institución celebra sus 37 años el próximo mes de diciembre, y por esa catedral de las causas justas, en ese tiempo han pasado más de cinco millones de personas de todas las latitudes, porque el Che sigue siendo faro y luz, aseveró.

En sus palabras reafirmó que «Cuba vive una resistencia permanente, somos campeones en resistencia y solidaridad, nuestros triunfos se deben también por la solidaridad, esa que derrochamos también por el mundo, sigue siendo el Complejo Escultórico un punto de encuentro y de compromisos.

Entretanto, explicó que «el 2026 será el año del Noveno Congreso del Partido, del Centenario de nuestro líder Fidel Castro, vamos a traer el legado de Fidel con nosotros, y pensar cada instante ¿qué nos dice Fidel en las circunstancias actuales? En el Che Guevara, en Fidel Castro, en la Revolución Cubana hay un horizonte, una brújula, un faro que marca los destinos de la humanidad».

Los brigadistas españoles depositaron flores ante la llama eterna que honra a los combatientes de la Guerrilla del Che, en el Memorial donde reposan los restos de quienes cayeron en nombre de un mundo mejor, y precisamente ante el nicho que perpetúa la vida del Comandante Ernesto Che Guevara, habló en nombre de todos Juan Miguel Buenvarón Sánchez.

Con fotos de homenaje en el recinto, ante la estatua del Che Guevara en la Plaza, lágrimas de emoción y anécdotas de una historia de hermandad que no se olvida, los miembros de la Brigada española Nou Barris dejaron escritas sus emociones en el libro de visitantes.

Maruja Ruiz Martos, presidenta de la Brigada, explicó que «la brigada ha tenido un éxito, hemos estado aquí por 31 años, venimos personas de todas las generaciones, incluso muy jóvenes, que se unen con quienes iniciamos este proyecto, hay mucho cariño, todos los años depositamos una flor ante el nicho del Che, venimos a honrarlo, y también amamos este país, porque Fidel nos enseñó a ser solidarios».

Otra razón convoca a estos brigadistas. Uno de sus miembros acaba de fallecer, y en cumplimiento de su última voluntad, sus cenizas descansarán en el Bosque de la solidaridad, en Boyeros, La Habana, donde cada año siembran un árbol como símbolo de amistad, y donde este año también rendirán tributo a Fidel en su cumpleaños 99.

Dolores Medialdea Ruíz, hija de Maruja, cuenta la historia.

«A Cuba se le quiere y en este caso, hace tres años, el vicepresidente de la brigada falleció, y su esposa y familiares vinieron para enterrar aquí las cenizas de él, tal y como pidió, él quería ser enterrado en Cuba; cada año plantamos allí un árbol, ese bosque tiene árboles que se siembran, de acuerdo con los cumpleaños de Fidel, y este año nuevamente una camarada trae las cenizas de su marido, porque también ese colega quiso ser enterrado en el bosque, ambos amaban a Cuba y estaban dispuestos a dar la vida por este país, como nosotros, y aquí estamos por la Revolución, por eso les decimos que los cubanos no están solos, son el ejemplo y faro del mundo, tienen una resistencia digna de admirar y una solidaridad que dan todo lo que tienen, no lo que les sobra», expresó Dolores.

Melania Aslam Raluy es la más joven de la brigada, acompaña a su tía para cumplir la última voluntad de un tío que amaba entrañablemente a Cuba.

«Esta es la primera vez que vengo a Cuba, acompaño a mi tía, y traemos las cenizas de mi tío, para rendirle homenaje, y cumplir su petición de descansar en esta tierra; además del dolor familiar, sinceramente es una bella experiencia estar aquí en Cuba con tanta gente linda, alegre, todos unidos, como si fueran hermanos, y por otra parte, honrar al Che, es un sentimiento que hay que vivirlo, nos hemos adentrado en la historia, y ver tantas imágenes emociona, por todo ello estoy muy agradecida», declaró Melania.

Antonio Rodríguez Avellaneda hace más de once años viene a Cuba, una isla y un pueblo que admira inconmensurablemente.

«Estamos al servicio de lo que nos pida la Revolución Cubana, esta revolución no puede caer, con Cuba los enemigos no han podido, las cubanas y cubanos están hechos de otra madera, diferente a la de otros países, Cuba tiene gente muy humana, este pueblo lucha hasta su ultima gota de sangre porque se les respete, Cuba no está sola», sentenció.

Y con un canto tradicional que habla no de despedidas, sino de amor, los brigadistas españoles se despidieron de esta visita que dejó huellas en sus corazones y volvió a sellar compromisos de hermandad.

Contenido relacionado:

Brigada Española de Solidaridad visita Villa Clara